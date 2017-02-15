Yüksek Seçim Kurulunca 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin hazırlanan seçim takvimi bugün başlıyor. Cumartesi günü muhtarlık bölgesi listeleri askıya çıkacak. Bir hafta boyunca askıda kalacak olan listeler 26 Şubat Pazar günü indirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimine referandum süreci 16 Şubat 2017 Perşembe günü (yarın) başlayacak. Takvime göre, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımı ve güncellemesi durdurulacak. Muhtarlık bölgesi aslı listelerinin dökümüne başlanacak. Halk oylamasına ilişkin parlamenterlerin SEÇSİS’ten tanımlaması yapılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SESSİS’e girilmesine başlanılacak ve listeler düzenlenecek.

Oy kullanacak gümrük kapılarının ve yurtdışı temsilciliklerin ilan edilecek. Yurt dışı geçici ilçe ve seçim kurullarının yurtdışı sandık kurullarının saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım sandık kurulları oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

HAFTA SONU LİSTELER ASKIYA ÇIKACAK

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat (cumartesi günü) sabah 08.00de askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, ‘www.ysk.gov.tr’ adresinden ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. YSK’nın www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün siyasi partilere SEÇSİS, Siyasi Parti Portalı üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi sağlanacak. Bir hafta boyunca askıda kalacak olan muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat Pazar günü indirilecek. 26 Şubat’ta ayrıca tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itirazlar sona erecek. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazlar Türkiye saati ile 17.00’de sona erecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları, www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanacak.

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