Liselilere, ‘insan hakları’ anlatıldı

GAZİANTEP Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İslahiye Borsa İstanbul Fen Lisesi arasında yapılan eğitim ve işbirliği protokolü çerçevesinde, Adem Çalışkan tarafından lise öğrencilerine ‘İnsan Hakları’ konulu konferans verildi.

Çalışkan, dünya devletlerinin, insan hakları evrensel bildirisine uygun olarak küresel anlamda temel insan haklarına uyulması ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle son zamanlarda Ortadoğu’da temel insan haklarının hiçe sayıldığını ifade eden Çalışkan, bunun sonucu olarak gerekli yardımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yüksekokul Müdürü Ahmet Deveci ise Fen Lisesi ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için periyodik seminer ve konferanslar düzenleyeceklerini kaydetti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...