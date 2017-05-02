İzmir’deki Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, kariyer günleri etkinliğinde alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Öğrenciler ilgi duydukları mesleklerle ilgili detayları uzmanlardan birebir öğrendi.

İzmir’in Buca ilçesindeki Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul yönetimi ve Rehberlik Servisi koordinatörlüğünde geleneksel olarak düzenlenen kariyer günü etkinliğinde ilgi duydukları meslekler hakkında bilgi aldı. Organizasyon kapsamında öncelikle okul öğretmenleri tarafından öğrencilere anket uygulandı. Anketin sonucunda öğrencilerin sırasıyla en çok, hukuk, gazetecilik, psikoloji, diplomasi, arkeoloji, iç mimarlık, polis ve askeriye, psikolojik danışmanlık alanlarında ilgili olduğu belirlendi. 27 Nisan 2017 Perşembe günü öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırlık yaptığı okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Diplomasi alanında Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği Konsolosluk ve İhtisas Memuru Başkatip Ayla Yazan, hukuk alanında emekli hakim Fatih Balık ve Av. Levent Uşkay, gazetecilik alanında Doğan Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Elif Demirci, Radyo Televizyon ve Sinema alanında Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çağrı İnceoğlu, psikoloji alanında Fatima Keskin ve Arş. Gör. Mihriban Ören, psikolojik danışmanlık alanında Arş. Gör. Dr. Burcu Pamukçu, ve pedagog Yeliz Coşkun, iç mimarlık alanında Hatice Pelin Gündüz ve Behran Orkun Demirağ, arkeoloji alanında Pınar Tunç Altun ve Ebru Yurdseven Doğaner öğrencilerle buluştu. 1’er saatlik 3 oturum olarak gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ilgi duydukları mesleklerle ilgili merak ettikleri bütün detaylar hakkında sorular sordu.

AMAÇ MUTLU BİREYLER YETİŞTİRMEK

Okul yönetimi yapılan bu etkinliğin öğrencilerin gelecek planları yaparken, kulaktan dolma bilgilerle karar vermelerine engel olmayı, ilgi duydukları mesleğin aslında kendilerine uygun olup olmadığını birebir o mesleği yapan kişilerden aldıkları bilgiyle tahlil etmelerini amaçladıklarını belirtti. Böylece öğrencilerin ileride hayal kırıklığını önlemenin yanında, edindiği meslekte mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmenin önemli bir adımını attıklarını söyledi.

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