Liseli öğrencilerden çöp duyarlılığı

Liseli öğrenciler, yerlere çöp atılmaması konusunda hazırladıkları afişleri, toplu taşıma araçlarının camlarına yapıştırdılar.

Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Demetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Ulus’taki Yenimahalle-Şentepe minibüs duraklarında çalışan araçlara çevre duyarlılığını artırmak için hazırladıkları afişleri astılar.

“Atlayıp geçme, toplayıp geç”, “İnsana ve çevreye iyiliği seç” sloganlarının yazılı olduğu afişleri minibüslerin camlarına yapıştıran öğrenciler, “Afişlerimizde insanlarımıza çevreye duyarlı olmalarını, yerlere çöp atmamalarını, çöpleri çöp kutularına atmaları gerektiğini hatırlatıyoruz” dediler.

Proje Danışmanı Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Resim Öğretmeni Hüdavent Arslan, önceki yıl Demetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin “İyilik” okulu seçildiğini belirterek, bu yıl da bu proje kapsamında sunumlar hazırladıklarını belirtti.

Proje kapsamında okullara ve toplu taşıma araçlarına asmak için afişler hazırladıklarını kaydeden Arslan, Yenimahalle’de bulunan bütün okullarda da sunum yapacaklarını kaydetti. Arslan, “Temizlik”, “Çevre” ve “İyilik” temalı afişlerle topluma çevre bilinci kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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