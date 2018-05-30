Kişisel gelişime inanır mısınız? İnsanın kendine yeni nitelikler eklemesi, kendinde var olanı açığa çıkarabilmesi ya da yepyeni bilgilerle bakış açısını değiştirerek vizyonunu geliştirmesi, kişisel gelişim eğitimlerinin amacını oluşturuyor.

Son yıllarda özellikle profesyonel yaşamda yarattığı olumlu etkilerle bu tip eğitimlere olan ilgiyi de arttırdı.

Profesyonel yaşamda kendini geliştirmek isteyenlerin ilgi duyduğu alanlardan biri de Liderlik eğitimleri.

Lider olunur mu, lider mi doğulur mu?

Türkiye’nin en büyük kurumlarında, üst düzey yöneticilik yapmış ve bir lider olarak yıllar boyunca pek çok ekip yönetmiş Erhan Tunçay, edindiği deneyimleri bu kez yeniçağın liderlerini yetiştirmede kullanıyor.

Yeni nesil kişisel gelişim eğitim programları ile artık bu sorulara Lider Olunur cevabını veriyor.

Bir ekibin parçası olarak liderlik ve nihayetinde bir kariyer olarak lider yöneticiliğe uzanan yolda bir profesyonelin edinmesi gereken donanımlar üzerine kurguladığı eğitimlerle pek çok profesyonelin yetişmesine katkı sağlayan Erhan Tunçay’a göre başarılı bir liderlik için bazı kişisel değerlerin aktive edilmesi ya da geliştirilmesi gerekiyor.

Yazardan Direkt etiketiyle çıkan Fark Yaratan Liderlik adlı kitabında da liderliğin sırlarına değinen Erhan Tunçay Karizma, Vizyon, Güven, Sıra Dışı Düşünmek, Kalplere Dokunmak, Tutkulu ve Adaletli Olmak gibi kişilik özelliklerinin önemini vurguluyor. Verdiği eğitimlerde Güçlü Ekip Kurmak, Hedeflerle Çalışmak / Zamanlama / Zaman Yönetimi, Danışmanın Gücü, Risk Almak, Çözüm Odaklılık, Sorumluluk ve İş Ahlakına Sahip Olmak gibi bir her profesyonelin iş yaşamını yukarı taşıyarak iyileştirecek ana başlıkları tek tek irdeleyerek katılımcılara sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

Erhan Tunçay’ın kitabında da yer verdiği Liderlik Manifestosu, Başarılı Bir Lider olmak isteyenler için hem aydınlatıcı hem de cesaret verici yaklaşımlar içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan adaylar ile Genel başkanlık görevinde bulunan siyasiler için de önem taşıyan Erhan Tuncay’ın kitabını tavsiye ederim.

İşte Tuncay’ın Liderlik Manifestosundan İlk 10 Madde

1. Liderlik ruhu taşıyan herkes kendini geliştirerek güçlü lider olma potansiyeline sahiptir.

2. Liderin birincil görevi ekibinin, şirketinin, partisinin, ülkesinin anlam haritasını, vizyonunu yönetmek olmalıdır.

3. Lider, lider yetiştiren kişidir.

4. Lider önce kendini ve kendi çıkarını düşünmez. Lider için öncelik ekibin çıkarıdır.

5. Liderlik, insanların gerekli adımları atmaları için onları etkileyebilmektir.

6. Lider duruşu ve yaklaşımıyla saygı uyandırır. Ekip ancak saygı duyduğu ve inandığı lideri için her şeyi yapmaya hazırdır.

7. Pozisyonun ya da makamın ne olursa olsun, her zaman önemli olan tek şey insan olmaktır.

8. Adalet ve merhametini koru, empati kur.

9. Vizyon, lider olarak hayalinizi, varmak istediğiniz hedefi belirleme özelliğinizdir ve gerçek bir lider, vizyonunu gerçekleştirmek için gereken gücü makamından değil tutkusundan alır. Vizyoner olmak ufkun ötesini görmektir.

10. Ekibinin senin gördüğün resmi görmelerini sağla, ruhlarındaki kıvılcımı ateşle!