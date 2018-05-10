Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) deplasmanlı Süper 1. Lig 2018 Futbol sezonunda Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü’nü 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Turkcell’in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi’nde 2018 sezonunda rakiplerini üst üste mağlup eden Çankaya GESK averajla liderliğe yükseldi. Ligin ikinci haftasında Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü’ne konuk olan Çankaya GESK, Emrah Öcal (3) ve Celal Çoban’ın golleriyle 4-0 galip geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve 14 hafta sürecek. 8 takımın mücadele edeceği lige Çankaya Belediyesi, son 5 sezonun şampiyonu olarak başladı. Anadolu ESK, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi ESK, Osmanlıspor, İzmir Çağdaş GESK, TURGED, Kayseri GESK ve Denizli GESK’in de mücadele edeceği lig 29 Eylül’e kadar sürecek.