Diyarbakır’ın Lice, Kulp ve Hani ilçeleri ile Bingöl sınırı arasındaki kırsal alanda devam eden geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan Lice açıklamasında, 5 Mart tarihinde başlayan ve 19 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonun bilançosunu açıkladı.

Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 8-10 Mart arasında devam eden operasyon kapsamında ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ayrı belirtilirken. 5 Mart’tan bu yana ise 19 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında terör ve uyuşturucuya karşı 5 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00’dan itibaren icrasına başlanılan. Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu müşterek operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.

2 GÜNLÜK BİLANÇO

Operasyonun son 2 gününde ele geçirilen malzemeler ile ilgili valilik açıklamasında,

“8 Mart 2017 günü saat 17.00 ile 10 Mart 2017 günü saat 08.00 arasında icra edilen operasyon kapsamında; Lice ilçesi mülki sınırlar içerisindeki 4 köy ve mezralarında toplam 43 ev ve eklentileri ile arazide icra edilen arama faaliyeti neticesinde. 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 kilo amonyum nitrat, 105 kilo kubar, 73 kilo toz olmak üzere toplam 178 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş. 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, tesis edilen 28 yol kontrol noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 284 araç ve 641 şahsın sorgulaması yapılmıştır”

bilgilerine yer verildi.

5 Mart’ta başlayan operasyon bilançosuna da yer verilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yerverildi:

“Operasyon başlangıcından bugüne kadar; 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda, 3 M-16 piyade tüfeği, 10 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKMS (Bixi) makineli tüfek, 31 muhtelif şarjör, bin 91 adet muhtelif fişek, 12 el bombası, 2 Glock marka tabanca, 1 Yaesu marka el telsizi, 1 Yaesu marka sabit telsiz ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirimiş. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan adli arama kararına istinaden 7 köy ve mezralarında toplam 165 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyeti ile İl Emniyet Müdürlülüğü personelince müşterek oluşturulan 28 yol kontrol noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde; bin 335 araç ve 4 bin 561 şahsın sorgulaması yapılmış, 15 şahıs hakkında adli işlem yapılarak 10’u tutuklanmış. 3’ü gözaltına alınmış. Ayrıca yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 44 şahıs yakalanarak 1111 sayılı askerlik kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmış. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 7 araç ele geçirilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 7 sığınak, 9 barınak ve 6 terörist mevzi tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş. Barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiş. Teroristlerce 425 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 21 mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde imha timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; Bin 148 kilo toz, 818 kubar kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 966 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

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