Çin başbakanı Li Keqiang'dan Trump'a ticaret savaşı uyarısı!

Çin’de yıllık basın toplantısı çerçevesinde yüzlerce yerli ve yabancı basın mensubunun karşısına geçen Başbakan Li Keqiang, olası bir ticaret savaşından en çok zararı Amerikan şirketlerinin göreceğini söyledi.

ÇKP’nin iki numarası konumundaki Başbakan Li Keqiang, ABD’yle olası bir ticaret savaşının yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında böyle bir durum görmek istemediklerini kaydetti.

“Bu ticaretimizi daha adil yapmaz”

diyen Li Keqiang, dış ticarette savaş çıktığı takdirde en ağır zararı başta ABD firmaları olmak üzere, yabancı sermayeli şirketlerin göreceğini öne sürdü. İddiasını adını belirtmediği bir uluslararası düşünce kuruluşunun makalesine dayandıran Li. İki tarafın farklılıklarını uygun şekilde yönetmek için aklıselim sahibi olduğuna inandığını söyledi.

Yaklaşık 18 trilyon dolarlık ekonomisiyle yerkürenin en büyük ekonomisi olan ABD’yi, 12 trilyon dolayındaki milli geliriyle Çin takip ediyor. İki taraf arasındaki senelik ticaret hacmi yarım trilyon doların üzerinde bulunuyor.

ABD’nin Çin’e karşı son iki yıllık sürede 700 milyar dolara yakın dış ticaret açığı vermesi sebebiyle. Başkan Donald Trump özellikle seçim kampanyası sırasında Pekin’e sert ifadelerle yüklenmişti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...