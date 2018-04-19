Sahrap Soysal ve Danilo Zanna ile lezzet şöleni ANKAmall’da

Ünlü şefler Sahrap Soysal ve Danilo Zanna 22-23 Nisan tarihlerinde birbirinden renkli söyleşi, workshop ve yarışmalarla ANKAmall ziyaretçilerine lezzet dolu bir bayram yaşatacaklar.

ECE Türkiye Proje Yönetimi tarafından yönetilen, birbirinden renkli etkinlikleriyle Ankaralıların buluşma noktası olan ANKAmall, bu kez lezzet durağı oluyor ve ünlü şefleri ağırlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile coşku dolu geçecek etkinlikler özellikle anneler ve çocukları için çifte bayram yaşatacak.

22 Nisan Pazar günü “yemeklere mutluluk katan kadın” olarak tanınan Sahrap Soysal’ın Ankaralılarla buluşup söyleşi ve workshoplarla renk katacağı etkinlikler, 23 Nisan Pazartesi de ünlü İtalyan aşçı Danilo Zanna ve pasta süsleme yarışmasıyla devam edecek. Etkinlikler saat14.00-16.00 arasında gerçekleşecek.