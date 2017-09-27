Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, “Gelecek hibritte, biz bu kapsamda önümüzdeki 5 yılda Türkiye satışımızın yüzde 50’den fazlasının hibrit otomobil olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Okutur, Türkiye’de 1,5 yıldan beri faaliyet gösteren lüks otomobil markası olduklarını anımsatarak, bu süre içerisinde 152 otomobil sattıklarını, hedeflerinin 5’inci yılda bu sayıyı bine çıkarmak olduğunu belirtti.

Türkiye’nin her yerinde olmak istediklerini kaydeden Okutur, “Sonuç olarak lüks otomobil pazarının çoğunluğu İstanbul’da. Fakat bunun dışında da bir pazar olduğuna inanıyoruz ve Gaziantep de önde gelen illerden bir tanesi.” diye konuştu.

Ortadoğu’da lüksün bir gösteriş malzemesi, Avrupa ise bir hayat tarzı olduğunu dile getiren Okutur, şunları kaydetti:

“Avrupa’da insanlar lüksü başkaları için değil, kendileri için yaşıyorlar, kendilerini ödüllendiriyorlar. Biz o geçiş sürecindeyiz. Türkiye, Ortadoğu’nun o eski gösterişinden yavaş yavaş Avrupa’da olduğu gibi yalın lüks dediğimiz, kendini ödüllendirmeye yönelik bir geçiş sürecinde. Toplumun bir sonraki aşaması şu anda Avrupa’nın içinde bulunduğu durum.”

– “Hibrit teknolojisinde iddialıyız”

Müşterilerinin, Lexus’u, kendileriyle özdeşleştirdiği için satın için aldığını dile getiren Okutur, markalarının hibrit otomobilde iddialı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bizim kuvvetli yönümüz hibrit modeller. Çünkü bütün modellerimizde hibrit seçeneğini sunuyoruz. Bu diğer lüks markalarda olmayan bir özellik. Bugün diğer markalar yavaş yavaş hibritten başka çözüm olmadığını anlayıp ardı ardına ‘biz de hibrit yapacağız’ diye anonslarda bulunuyorlar. ‘2020’de şu hibrit modellerimiz olacak’ diyorlar. Biz buna 10 yıl önce başladık. Ve dünyanın o yöne gitmesi bize ayrıca bu konuda daha da güven veriyor. Çünkü biz bu konuda teknoloji olarak öncü olduğumuza inanıyoruz.”

– “Gelecek hibritte”

Türkiye’de hükümetin hibrit otomobile teşvik uyguladığını aktaran Selim Okutucu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Teşvik çıktıktan sonra biz hibrit modellerimizi getirmeye başladık. Daha önce getirmiyorduk. Dolayısıyla hibrit satışlarımız henüz çok yeni. Yani henüz yüzde 25’in altında. Türkiye’de bu açıdan Avrupa’dan çok daha gerideyiz. Şu anda Lexus’un Avrupa satışlarının yüzde 93’ü hibrit. Türkiye’de hibrit pazarı çok az. Yeni yeni tanıtılmaya çalışılıyor. Bu konuda bilgilendirmeye ihtiyaç var. Örnek vermek gerekirse hibritli elektrikli motor deyince ‘evimde ben bunu nasıl şarj edeceğim’, ‘ben sokakta, parkta nasıl şarj edeceğim’ gibi sorunlar var. Halbuki biz bunları insanlara anlatıyoruz. Diyoruz ki ‘hibritlerimiz kendi kendini şarj ediyor, dışardan şarja gerek yok.’ Bunu öğrendikçe insanlar kafalarındaki endişeler azalıyor. Gelecek hibritte şu an. Biz bu kapsamda önümüzdeki 5 yılda Türkiye satışımızın yüzde 50’den fazlasının hibrit otomobil olacağını düşünüyoruz.”