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”Lekesiz” FilmBox HD ekranlarında

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Editör
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Nefes kesici bir polisiye aksiyon hikayesi olan ”” filmini ekranlara getirmeye hazırlanan FilmBox HD, seyircilerine keyifli anlar yaşatacak.

22 Cumartesi günü saat 21.30’da FilmBox HD ekranlarına gelecek olan Lekesiz filmi, ünlü yönetmen Hadi Hajaig yönetmenliğinde seyircisiyle buluşacak.

LEKESİZ

22 Ekim, Cumartesi Saat: 21.30/ D-Smart & FilmBox Live

Sean Bean, bir terörist hücresinin topuklarında, Londra’nın kriminal açıdan tekin olmayan yerlerinde derin gizliliğe sahip bir gizli servis ajanı olan Ewan’ı oynamaktadır. Ayrıca operatörleri olarak James Fox ve Charlotte Rampling ve Ash olarak Abhin Galeya oynamaktadır ve her ajanın en kötü kabusu gerçekleşir.

UK, 2011
Yönetmen: Hadi Hajaig
Oyuncular: Sean Bean, Abhin Galeya, Charlotte Rampling

 

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