Lavrov: Halep konusunda Türklerle işbirliği, Amerikalılarla yaptığımızdan daha verimli olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin Halep kentinde bir çözüme ulaşmak için Türkiye ile yaptıkları işbirliğinin ABD ile yaptıklarına göre daha verimli olacağını umduklarını söyledi.

Hamburg kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Türklerle ortak bir anlayışa varmaya başlıyoruz.

Belki de bu işbirliği kanalı, Amerikalılarla olan işbirliği kanalına göre daha verimli olabilir” dedi.

ABD’nin Halep’in doğu kesimlerindeki silahlı grupları etkileyip etkileyemediği konusunda şüpheleri olduğunu belirten Lavrov, “Bölgedeki bazı ülkelerin bu gruplar üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Türkiye de dahil olmak üzere bu ülkelerin hepsiyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sputniknews’a göre, Lavrov, ABD ile Halep konusunda bir anlaşmaya varmaları için hâlâ ‘iyi bir şansları’ olduğunu belirtirken Washington’ın, her iki ülkeden uzmanların teknik görüşmeler için Cenevre’de bir araya gelmesi konusunda fikrini değiştirmediğini söyledi.

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