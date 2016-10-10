Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’nın çıkarları ve güvenliğini tehdit eden adımlar attığını bildirdi.

Lavrov, Moskova’nın Washington’un attığı adımlara uzun süre stratejik sabır gösterdiğini, fakat iki ülkenin ilişkilerinde artık kökten değişiklikler yaşandığını itiraf etmenin zamanı geldiğini söyledi.

Pervıy Kanal’a yaptığı açıklamada, ABD’nin politikasının temelinde Rusya karşıtı eylemlerin yattığına dikkat çekerek, NATO’nun Rusya ve müttefiklerinin sınırına yakınlaşması ve yaptırımlar başta olmak üzere bu adımların Rusya’nın milli çıkarları ve güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Lavrov,

“ABD, Rusya ile ilişkilerinde çatışmaya gidiyor. Rusya ve Rus lider Putin çok saygılı davranıyor, fakat diğer batılı ülkelerde Rusya Devlet Başkanı hakkında kötü konuşmak normal hal aldı. Bunun aksine Putin’in bir kez bile kendi mevkidaşlarıyla ilgili saygısızca konuştuğunu hatırlamıyorum. Rusya ve ABD’nin ilişkilerinin bozulmasının başlıca sebebi Suriye krizidir. Moskova teröristleri muhalif gruplar olarak adlandırmayacağını belirtirken, Washington’un eylemleri şüphe uyandırıyor.”

dedi.

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