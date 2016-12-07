Latin Amerika Karayip Filmleri ÇSM’de

Türkiye’deki Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin büyükelçiliklerince düzenlenen ‘Latin Amerika-Karayip Filmleri’ haftası Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen açılışla başladı.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin büyükelçiliklerince düzenlenen film festivaline Arjantin, Ekvador, Kosta Rika, Kolombiya, Küba, Meksika, Panama, Peru, Şili ve Venezuela’nın Ankara Büyükelçileri ve çok sayıda diplomatik misyon ve temsilci katıldı.

Festival açılışı öncesi 25 Kasım’da hayatını kaybeden Küba Devlet Başkanı Fidel Castro anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Martha Elena Federica Barcena Coqui festivalin açılış konuşmasına, Çankaya Belediyesi’ne bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde sağladığı işbirliği için teşekkür ederek başladı.

Latin Amerika ve Karayip adalarının birçok hissi ve zenginliği barındırdığını belirten Coqui, ‘Latin Amerika barış bölgesidir ama tabii ki kendi içerisinde şiddetten, göç probleminden nasibini almış bir bölgedir.

Bu hafta izleyeceğiniz Latin Amerika filmlerinde bunlara şahitlik edeceksiniz. Latin Amerika ve Karayip bölgesi her zaman umudunu ve neşesini tüm bu olanlara rağmen koruyacak ve insanların arasındaki bağı bundan sonra da yaşatacaktır.

Eminim ki Türkler de bu filmlerden Latin Amerika’nın verdiği umutları hissedecektir’ diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ethem Torunoğlu da film festivalinin, Başkenti Latin kültürüyle buluşturan bir ilk etkinlik olmasıyla birlikte, belediyenin film festivali kervanına yeni bir bakış açısı katması ile de değerli olduğunu vurguladı.

Latin Amerika’nın doğal güzellikleri ve çok kültürlü yapısı ile tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ifade eden Torunoğlu, ‘Latin Amerika politik duruşu ve müziği, edebiyatı, sineması ile bir anlamda yüreğinde başka bir dünya mümkün umudu taşıyanların pusulasıdır.

Latin Amerika sinemasının her film karesinde Simon Bolivar’ın, Jose Marti’nin, Ernesto Che Guevera’nın, Salvador Allende’nin ve Fidel Castro’nun düşünce ve eylemlerini görmek mümkündür.

Bizler Çankaya Belediyesi olarak Latin Amerika ve Karayipler film festivali ve benzer etkinlikleri Ankara’nın kalbinde kültürün başkentinde devam ettireceğiz. Hepinize sinemayla dolu bir hafta diliyorum’ dedi.

Filmlerin ücretsiz olduğu ve 8 Aralık’a dek sürecek festivalde Arjantin, Ekvador, Kosta Rika, Kolombiya, Küba, Meksika, Panama, Peru, Şili ve Venezuela’dan 9 film izleyicilerle buluşacak.

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