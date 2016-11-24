Latife Hanım Köşkü Anı Evi müze oldu

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından restore ettirilerek 2008 yılında ziyarete açılan Latife Hanım Köşkü Anı Evi, ‘Özel Müze’ olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanan müze statüsünün, hem tarihi yapının hem de Karşıyaka’nın tanıtımına katkılar sağlayacağı belirtildi.

Karşıyaka’daki en önemli tarihi miraslardan biri olan Latife Hanım Köşkü Anı Evi, ‘Özel Müze’ ilan edildi. Karşıyaka Belediyesi’nce başlatılan girişimler sonucunda, köşkün müze statüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Yılda ortalama 80 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı, bundan böyle bakanlığın dünya çapındaki tanıtım faaliyetlerinde yer alacak. Uluslararası hibe fonlarından yararlanılabilecek.

KARŞIYAKA’NIN İKİNCİ MÜZESİ

Latife Hanım Köşkü Anı Evi Müzesi’nin Karşıyaka’nın ikinci özel müzesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “2014 yılında tescillenen Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi’nin ardından, Latife Hanım Köşkü Anı Evimizin de müze statüsü almasının gururunu yaşıyoruz. Bizler için büyük manevi değere sahip olan bu tarihi yapı artık çok daha etkin şekilde tanıtılacak, daha kalabalık ziyaretçi gruplarını ağırlayacak. Karşıyakamızın tanıtımı ile kültür turizminin gelişimine de önemli katkılar sağlanacak” dedi.

2008 YILINDA ZİYARETE AÇILDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın ailesine ait olan Latife Hanım Köşkü, Karşıyaka Belediyesi’nce yapılan kamulaştırma ve restorasyon çalışmalarının ardından, 2008 yılında anı evi olarak halka açıldı. Tarihi köşkte, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından hazırlanan; Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım’ın balmumu heykelleri yer alıyor. Ayrıca o döneme ait olan, satın alma ve bağış yoluyla edinilen eşyalar bulunuyor. Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın da ömrünün son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği köşk, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Latife Hanım Köşkü Anı Evi’nin bahçesinde, doğa ve tarihle iç içe bir de kafeterya bulunuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...