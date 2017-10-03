ABD bireysel silahlanmanın en yaygın olduğu ülke. Halkın elinde 300 milyondan fazla silah olduğu belirtiliyor. Silah satan bir dükkandan kimliğinizi ibraz ederek silah almanız mümkün.

Eğer silah almak bu kadar kolay olmasaydı, yaşlı bir adam Las Vegas’ta bir otelin 32’inci katındaki odaya elinde 10 makineli tüfekle yerleşemeyecek ve oradan aşağıdaki konser alanına ateş açıp 58 kişinin ölümüne, 515 kişinin yaralanmasına neden olamayacaktı.

ABD’de bireysel silahlanma sorunu her başkan döneminde konuşulur ama kimse bu alanda yasak getirmeyi başaramaz. Çünkü silah lobileri çok güçlüdür. Bireysel silahların toplanmasına ve silah satışının yasaklanmasına hiçbir başkan kolay kolay cesaret edemez.

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Gelelim bize…

Las Vegas katliamından çıkarmamız gereken önemli dersler var.

28 Eylül, Bireysel Silahsızlanma Günü idi. Bu gün dolayısıyla bu köşede yazdığım yazıda, Türkiye’de çoğu ruhsatsız olmak üzere 25 milyon bireysel silah bulunduğunu belirtmiş, günde ortalama 5 kişinin cinayete gittiği bir ülkede silahsızlanmanın önemine değinmiş, şu önerilerde bulunmuştum:

-Bir kanun çıkarılarak ülkedeki ruhsatlı ve ruhsatsız tüm silahlar (avcıların kullandıkları da dahil) toplanmalıdır.

-Verilen süre içinde silahlarını tespit edenlere herhangi bir ceza uygulanmamalıdır.

-Ordu ve emniyet mensupları dışındakilere silah ruhsatı verilmesi çok ağır koşullara bağlanmalıdır.

-Silah kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilmeli, bu kaçakçılığı yapanlara verilecek cezalar artırılmalıdır.

-Ruhsatsız silah taşımanın cezası en az 5 yıl hapis olmalıdır.

-Silah ruhsatı verilecek olanlar o silahı kullanma konusunda eğitimden geçirilmelidir.

-Cinayetler çoğu kez anlık öfke patlamaları yüzünden meydana gelmektedir. Bu nedenle Türkiye genelinde ruhsal sağlık taramaları gerçekleştirilmelidir.

-Adalet sisteminin çok yavaş işlemesi, haksızlığa uğradığını düşünen insanları, “Adaleti ben kendi ellerimle sağlarım” anlayışına yöneltmektedir. Bu nedenle mahkemeler hızlı çalışmalı, hakimler her tür davada en geç altı ay içinde karar vermelidir.

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Las Vegas saldırısı bireysel silahlanmanın ciddiyetini ve yaratabileceği feci sonuçları çarpıcı biçimde bir kez daha ortaya koydu.

Vakit geçirmeden yukarıdaki önlemleri almamız gerekiyor.