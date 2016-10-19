Lara Fabian İstanbul’a geliyor

“I Will Love Again” ve “Je’Taime” gibi parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, dünya üzerinde 20 milyonun üzerinde albümü satılan ünlü pop yıldızı Lara Fabian yoğun istek üzerine bir kez daha İstanbul’a geliyor.

Geçen yıl verdiği konserler kapalı gişe olan Belçikalı şarkıcı, 8 Aralık’ta Zorlu PSM sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. 1988 yılında 33. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Lüksemburg’u temsil eden ve ‘’Croire’’ adlı parçayla 4. olan Lara Fabian, 2002 yılında ise ‘’Final Fantasy’’ filmi ile World Soundtrack Awards’ta ‘’En İyi Film Müziği’’ ödülüne layık görüldü. Türkiye’yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren sanatçı 2014 yılında Mustafa Ceceli ile ‘’Al Götür Beni’’ adlı parçanın düetini seslendirmişti.

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