Laika Akbilek Aile ve Etüt Merkezi kadınların gözdesi

Mamaklı kadınların en büyük destekçisi olan aile merkezleri Mamak’ın dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyor.

Mamak’ta her geçen gün talebin arttığı aile merkezleri zincirine yenileri ekleniyor. Mamak’ın ilk etüt merkezlerinden biri olarak hizmete başlayan Laika Akbilek Etüt Merkezi’nde gerekli düzenlemeleri yapan Mamak Belediyesi kadınlara yönelik aile merkezi hizmeti de vermeye başladı.

Yeni Bayındır Mahallesi’nde hizmete başlayan Laika Akbilek Aile ve Etüt Merkezi’ne yoğun talep yaşanıyor. Eğitimde ilk yılı olmasına rağmen Laika Akbilek’te 300 kadın çeşitli kurslarda eğitim almaya başladı.

11 personelle hizmet vermeye başlayan Laika Akbilek Aile ve Etüt Merkezi’nde ahşap boyama, okuma yazma, çocuk gelişimi ve Kuran-ı Kerim kursları veriliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Aile merkezlerimize olan talep her geçen gün artıyor.

Bu manada bizlerde gelen talepler doğrultusunda yeni aile merkezlerimizi hizmete sunuyoruz. Hizmete bu yıl başlayan Laika Akbilek Aile Merkezi’mizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Talebe göre yeni kurslarda açılacak

Laika Akbilek Aile Merkezi ilerleyen zaman içerisinde kursiyerlerden gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar da açacak. Açılması planlanan kurslar arasında dikiş, el nakışı, tel kırma kursları bulunuyor. Merkez bünyesinde bulunan Etüt Merkezi’nde öğrenciler ayrıca sayısal ve sözel etütlerden uzman hocalar eşliğinde faydalanıyor.

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