Yıllardır “Türkiye dünyanın ilk on ekonomisine girecek” lafını dinler, dururuz. Hele bir de aşka gelindi mi daha coşulur “ilk ona girdik, giriyoruz, kimse bizi tutamaz” sözleriyle meydanları yıkarız.

Ancak rakamlara bakınca, kusura bakmasınlar, iş çok farklı oluyor. Örneğin, cari işlemlerde 2017 yılında Almanya 287 milyar dolar fazla vererek dünya birincisi olmuş. Bu ülkeyi 203 milyar dolarla Japonya, 135 milyar dolarla Çin izliyor.

Almanya’nın sağladığı cari fazlası bizim gayrisafi milli hasılanın neredeyse dörtte biri. Parayı koyacak yer bulamıyorlar. Şimdi ABD ve AB Komisyonu’nun yanı sıra IMF, Almanya’yı iç tüketimi ve ithalatı artırarak “bu fazlalığı düşür” diye baskı yapıyorlarmış.

Biz ise geçen yıl 40 milyar doları geçecek cari işlemler açığını nasıl daraltırız, nasıl finanse ederiz diye kara kara düşünüyoruz, diğer yandan da “ilk ondayız” söylemlerinin peşinden gidiyoruz.

Bu nedenle dünya devi olmak için dönemsel rakamları ele alıp “rekor kırdık, kıracağız” söylemleri yetmiyor. Hedefimiz ilk on olsun ama önce tüm ekonomik verileri dengeleyelim, sonra listelere girmeye çalışalım.

TAVUK ENFLASYON İLİŞKİSİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi sayesinde ekonomi dili yeni bir özdeyiş kazandı. Bakan Bey demişler ki, “enflasyon faizin kuluçka makinesidir”. Tıpkı “tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan” sorusu gibi. Bu tartışmaya esprili yanıt horozdan gelir, “ikisi de benden çıkar” der.

Şimdi faiz mi enflasyonu artıyor, yoksa enflasyon mu faizleri diye sorsak tavuk yumurta tartışması gibi bir yere varamayız. Ama horoz misali, bütçe ve cari açıklar da kalkıp “enflasyon da faiz de bizden çıkar” cevabı şık gider.

UÇAK KAZALARINA İKİYÜZLÜ BAKIŞ

Uçak kazalarına dikkat edin, kazada can kaybı olmayınca pilotlar suçlanır, “alkollüydü” diyen bile çıkabilir. Ama birkaç can kaybıyla atlatılan kazalarda ise pilotlar bir anda kahraman ilan edilir.

En son kazaya bakalım: Trabzon’da özel bir havayollarına ait yolcu uçağı pistten çıkarak az daha denize dalacaktı, yamaca tutundu kaldı. Şükürler olsun can kaybı olmadan kaza atlatıldı. Şimdi suçlu aranıyor, birinci hedefte uçağın pilotları var.

Eğer bu kazada birkaç yolcu hayatını kaybetseydi, “geri kalanları kurtardılar” diye pilotları yere göğe sığdırmazdık. Bu; uçak kazalarına bakışımızdaki ikiyüzlülüğün yansımasıdır.

“ARAMAZSAN ARAMA”

Suriye konusunda “Trump’ı arayacak mısınız” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ”onun bize dönmesini (yani aramasını) bekliyorum” demiş. Tıpkı iş arayanlara söylenen “ size döneceğiz” ya da “biz sizi ararız” sözü gibi.

Bu durumu Gökhan Özen’in “aramazsan arama” şarkısının sözleri özetliyor: “Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik/Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik/Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler/Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler/ Aramazsan arama, aramazsan arama”

Artık kim kime söylerse.