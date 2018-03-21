Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği günden bugüne kadar yaptıklarını “Mazbatadan Bugüne Yüz Güldüren 100 Rekor” başlığıyla gazetemize anlattı.

Çankaya Belediyesi son dönemlerde açılışını yaptıkları parklara ülkemizde ki değerlerin adlarını vererek isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Uğur Mumcu Parkı ve Bülent Ecevit Parkı bu parkların en güzel örneklerinden.

Çankaya Belediyesi son dönemde çalışmalarıyla isminden sıkça bahsettiriyor. 2014 yılından bu yana 7 kreş, 3 kültür merkezi, 3 pazaryeri, 13 Çankaya Evi, 6 Baharevi, Çocuk Teknoloji Evi, öğrenci yurdu ve 54 yeni park gibi çok sayıda eseri Çankayalılara kazandırdı. Belediye özellikle açılışını yaptıkları parklara verdiği isimlerle takdir topluyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2018 yılı yatırımlarına Oran Buz Pateni Salonunun temelini atarak başladı. Taşdelen, “Çalışınca her şeyin olacağının en güzel kanıtı Çankaya Belediyesidir” dedi.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, parklar, Baharevleri gibi yatırımları tamamlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2018 yılının ilk yatırımının temelini attı. Oran Mahallesi’nde yükselecek Çankaya Belediyesi Buz Pateni Salonu’nun temel atma töreni çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Temel atma törenine “Nerede kalmıştık” sözleriyle başlayan Taşdelen, havaların ısınmasıyla temel atma ve açılış döneminin yeniden başladığına dikkat çekerek, “Çalışınca her şeyin olacağının en güzel kanıtı Çankaya Belediyesidir” dedi.

Oran Mahallesinde temeli atılan Çankaya Belediyesi Buz Pateni Salonu’nun tüm Ankara’ya hizmet edeceğini vurgulayan Taşdelen, salona ilişkin genel bilgileri şu şekilde aktardı:

“2 bin 752 metrekare alan üzerine inşa edilecek Buz Pateni Salonu vatandaşların farklı sosyal faaliyetlerde bulunabilmelerine ve spor yapabilmelerine de imkan verecek. 578 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünü bulunan tesis ayrıca buz hokeyi yapmaya da uygun olacak. Tesiste 147 metrekare ve 268 metrekareden oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği iki çok amaçlı stüdyo da olacak. Stüdyolar aerobik, pilates gibi farklı aktiviteler için de kullanılabilecek. Tesiste ayrıca 270 metrekarelik kafe ve restoran da misafirlere hizmet verecek.”

KURU LAFLA DEĞİL İCRAATLA SİYASET

Göreve geldiği günden bu yana verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birlikte yol aldığı herkese teşekkür eden Taşdelen, “Kuru lafla siyaset yapmak yerine icraatımızla siyaset yapmak gibi bir ödevimiz var” diye konuştu.

Zafer Parkı, Birlik Mahallesindeki Yüzme Havuzu, Öveçler ve Birlik Mahallesi Çankaya Evleri, Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin de yakın zamanda hizmete açılacağının müjdesini de verdi Başkan Taşdelen.

Yeşil alanlar kazandırıldı

Taşdelen, 4 yıl içerisinde 7 kreş, 3 kültür merkezi, 3 yeni kent meydanı ve pazar yeri, 13 yeni Çankaya Evi, 6 Bahar Evi, Teknoloji Evi, 420 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, 54 yeni park, 75 taksi durağı, 72 muhtarlık binası, 181 devlet okulunun tadilatı, 89 Cami ve Cemevi tadilatı yapıldığını; 640 bin ton asfalt döküldüğü, 516 bin metrekare kaldırım yapıldığı, 483 bin metrekare yeşil alan kazandırıldığını aktardı.

“Atatürk Cumhuriyeti ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak belirtmişti biz de temel belediyecilik hizmetlerimizi bu düsturla hayata geçiriyoruz” diyen Taşdelen dar gelirli 2 bin haneyi kapsayacak Halk Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini ve 405 haneye Çankaya Halk Kart girdiği bilgisini de paylaştı.

Taşdelen, “İki temel iddiamız var; İlk olarak belediyeciliğin sosyal demokratların ve Atatürkçülerin işi olduğunu söylüyor ve bunu uygulamalarıyla ortaya koyuyoruz. İkinci olarak en değerli arsalarımızı rantın değil halkın hizmetine sunuyoruz ve bunu da geçtiğimiz 3,5 yıl içinde kanıtladık.”

Türkiye tarihinde bir ilçe belediyesi olarak en kapsamlı yatırım programını hayata geçirdiklerini kaydeden Taşdelen, “Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu; çalışmanın, üretmenin Atatürkçülerin, temel sorumluluğu olduğunu hizmetlerimizle ve kazandırdığımız eserlerle ortaya koyuyoruz. Çankaya’yı yenileyeceğimize, kalıcı eserler kazandıracağımıza söz vermiştik. Yaklaşık 4 yıl içinde bu sözümüzü tutmuş ve tutuyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en büyük ilçesinde örnek belediyeciliği göstermek için gece gündüz tüm mesai arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın ayak bastığı her yeri güzelleştirmeye veya zaman içinde yıpranmış yerleri yeniden yapmaya özen gösteriyoruz.

Çankaya’yı yenileyeceğimizi söylemiştik ve göreve geldiğimizden bu yana 181 okulu yeniledik. 75 taksi durağı, 72 muhtarlık binası yaptık. 89 ibadethanede tadilat yaptık. 640 bin ton asfalt attık, 516 bin 242 metrekare renkli kaldırım yaptık.

Belediyecilik adına var olan mevcut sorunları gidermekle birlikte kültür merkezleri, Çankaya Evleri, kreşler, Türk Eğitim Derneği ile ortaklaşa yaptığı 420 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, kent meydanları, spor tesisleri, sosyal projeler ile farklı bir yönetim anlayışının mümkün olduğunu, sürdürülebilir olduğunu yaşayarak ve uygulayarak gösteriyoruz.”

ÇANKAYA’NIN HER BÖLGESİNE BİR ESER

Çankaya Belediyesi, son yıllarda yatırımların belediyesi olarak yaşama geçirdiği projeleri ve eserleriyle Çankaya’ya yeni bir çehre kazandırdı. Her yaştan, her kesimden Çankayalının ya da Çankaya’dan yolu geçen herkesin yararlanabildiği Çankaya Belediyesi hizmetleri, kreşlerden başlayıp spor tesislerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Öğrenciye de, esnafa da, girişimciye de, yoksula da, hastaya da her kesimin neye ihtiyacı varsa dokunmaya özen gösteren Çankaya’nın başarılı Başkanı Alper Taşdelen, geride bıraktığımız Kasım ayında göreve geldiği günden bugüne kadar yaptıklarını “Mazbatadan Bugüne Yüz Güldüren 100 Rekor” başlığıyla Çankayalılarla paylaştı.

“En Kıymetli Hazinemiz” olarak nitelendirdiği Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Çankaya’nın en büyük yatırımı. Yapımı devam eden Kültür Merkezi, Başkent Ankara’da bir ilk olacak. Uluslararası standartlarda projelendirilen AKM, dünyanın her ülkesinden kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek büyüklükte inşa ediliyor.

Akustik özelliklerin ön planda tutulduğu 1000 ve 500 kişilik salonları, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda Türkiye’nin ikinci büyük kültür merkezi olacak özelliklere sahip.

Sanatçıların kıymetini daha yaşarken bildiklerini ve onları Çankaya’da yaşatmayı önemsediklerini dile getiren Alper Taşdelen, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni Çankaya’ya kazandırmış olmanın da haklı gururunu taşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Nazım Hikmet’in 116. Yaş gününde Kültür Merkezi bahçesinde dev şair Nazım ve usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin bir arada olduğu anıt heykelin açılışını yaptı. 25 yıl Çankaya’ya hizmet veren ve yıprandığı için yıkılıp yeni bir yapıya kavuşan Yılmaz Güney Sahnesi de sanatçının adına yakışır bir mimariyle hizmet veriyor.

ÇANKAYA’NIN MARKA KREŞLERİ

Çocukların okulöncesi eğitimini ve kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, görev döneminde 7 kreşi hizmete açtı. Bu yeni kreşlerde 940 çocuk daha okulöncesi eğitim imkanına kavuştu. Toplam 1500 çocuğa eğitim verilebildiği kreşler, ebeveynlerde çocuklarını hem güvenli bir çatı altına emanet etmenin hem de düşük ücretle hizmet almanın memnuniyeti yaşatıyor.

21. YÜZYILIN HALKEVLERİ

Yediden yetmişe tüm Çankayalıların hobi, meslek edinme ve kişisel gelişim kurslarından ücretsiz yararlanabildiği, Alper Taşdelen’in 21. Yüzyılın halkevleri olarak tanımladığı Çankaya Evleri ise yaygınlaştırılıyor. Esat, 100. Yıl, Bilkent, Mutlukent, Ümitköy, Türkkonut, Çayyolu, Bayraktar, Sokullu, Cebeci, Emek; 11 Çankaya Evini hizmete açan Taşdelen, 2 Çankaya Evini de 2018’de kullanıma sunacak. Çankayalılar buralarda sosyalleşmelerinin yanı sıra çeşitli alanlarda bilgilendirme seminerlerine katılabiliyor, dans ve sporla sağlıklı yaşam sürme keyfini yaşıyor.

Eğitim, sanat, kültürel ve sosyal aktiviteye kadar birçok alanda vatandaşların doğrudan yararlanabileceği yatırımlara imza atan sosyal demokrat belediyeciliğin kalesi Çankaya Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi’nde düğün, nişan, yemek yapılabilecek 1000 kişilik sosyal tesis de inşa ediyor.

DAHA ÇOK PARK DAHA ÇOK YEŞİL ALAN

İlçedeki yeşil dokuyu artırmak için park açmaya devam eden Belediye, 54 yeni park açılışı gerçekleştirdi, 96 parkı yeniledi. Siyasetten sanata hayatın her alanında var olmuş kişilerin isimlerini parklarda yaşatmaya çaba gösteren belediye; Bülent Ecevit, Can Yücel, Cahit Sıtkı Tarancı, Muammer Aksoy gibi simge isimleri ölümsüzleştirirken toplumsal hafızada yer edinen olayları da unutturmuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük öneme sahip olay ve kişi isimlerini, Kurtuluş Savaşı Parkı, İsmet İnönü Parkı gibi isimler vererek vefasını gösteren Başkan Alper Taşdelen, Spor Toto Teşkilatı ile de işbirliği yaparak Şenol Güneş, Tayfun Talipoğlu, Abdullah Baştürk isimlerini de spor parklarında yaşatıyor.

Çukurambar bölgesinde 60 dönümlük alan üzerinde hizmet veren Çankaya Parkı adını, katledilişinin 25. yılında gazeteci-yazar Uğur Mumcu adıyla değiştiren Belediye, parkın girişine de Uğur Mumcu’nun heykelini dikti. 3 metre 40 santim yüksekliğindeki anıt heykel 200 kilo ağırlığında. Ön tarafında bulunan “Uğurlar Olsun” yazısıyla dikkat çeken anıt, Uğur Mumcu, sağ ve sol yanında ellerinden tuttuğu bir kız ve bir erkek çocuk ile betimleniyor.

Tüm bu hizmetlerin yanında ilkleri de hayata geçiriyor Alper Taşdelen. Çankayalıların yıllardır hasret kaldığı yüzme havuzlarının ilki Birlik Mahallesi’ndeki Lozan Park içinde inşa ediliyor. Çiğdem ve Dikmen’de yapılacak havuzlarla birlikte Alper Taşdelen’in yönetim döneminde 3 havuz, halka kazandırılanlar arasında yer alacak.

Pazaryerlerini de farklı bir yapıya dönüştürmek için harekete geçen Belediye, 100. Yıl Pazaryeri’ni yıkıp yeniden yaptı. Haftanın her günü spor, sosyal ve kültürel etkinliklerde de kullanılabilecek pazaryerleri Esat ve Öveçler bölgesine de yapılıyor.

HALKA DOKUNAN PROJELER

Taşdelen: “Atatürk Cumhuriyetimizi kimsesizlerin kimsesi olarak tanımlamaktadır. Biz de Cumhuriyetimiz gibi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışıyoruz, paylaşıyoruz, halkımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz”

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da vatandaşların bütçelerine katkı sunan proje üreten ve uygulayan Çankaya Belediyesi, halka dokunan projeleri ile de dikkat çekiyor.

Yabancı Dil Protokolü projelerini hayata geçti

2017 Nisan ayından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlar için nakdi destek sağlayan Halk Kart, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart ve yabancı dil eğitiminde yüzde 60’a varan indirim sağlayan Yabancı Dil Protokolü projelerini hayata geçirdi.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde imza altına aldığı Sağlık Kart indirim protokolü ile vatandaşın 35 özel sağlık kuruluşundan yüzde 50’ye varan indirim almasını sağlayan Belediye, proje başladığından bugüne kadar 50 bin Sağlık Kart dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye dil okulları ile imzaladığı protokolle, devlet üniversitelerinden mezun ya da halen öğrenci olan 18-30 yaş arası kişilerin de yüzde 60’a varan indirimlerle yabancı dil öğrenmelerine imkan sunuyor.

BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

İnsana dokunan bir projeyi daha hayata geçirerek, dar gelirli 2000 aileyi kapsayacak “Çankaya Halk Kart” projesini başlatan Alper Taşdelen, şu ana kadar 405 haneye nakdi destek sağlanmasına olanak sundu.

Karta yatırılan 300 lira nakit para ile diledikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına kavuşan vatandaşların, Çankaya Halk Kart sahibi olabilmek için Çankaya’da ikamet etmesi, üzerine kayıtlı taşınmazın bulunmaması, maddi desteğe ihtiyacı olması ve hanede kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birini geçememesi koşullarını taşıması gerekiyor.