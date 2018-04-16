La Famiglia Cafe "Lezzete ruhunuzu katacaksınız"

“Ankara’nın Lezzet Durakları” köşemizde Ümitköy’de yeni açılan La Famiglia Cafe‘nin lezzetlerini ve mekanı anlatmaya gayret edeceğim.

Galeria arkasındaki sokakta dubleks bir mekanda 6 ay kadar önce hizmet vermeye başlayan La Famiglia, kısa sürede lezzetleriyle çevreden ilgi görmüş. Görüşmeye davet edildiğimde gittiğim geç saatte bile müşterilerinin olması böyle yeni mekanlar için iyi bir gösterge.

Pizzanın adı, iyice kızarmış ince pide anlamına gelen Latince’deki “Picea“dan geldiği sanılıyor.

1790’lar da ortaya çıkan pizza, bilindiği gibi İtalyan kökenli bir hamur işi yemeği.

Savaş zamanında İtalyan kadınlar yokluk yüzünden bir hamur üzerine buldukları malzemeleri koyarak pizzayı yaratmışlar. Dünyaya yayılan bu lezzet için siz de üstüne kafanıza, bütçenize göre birçok malzeme koyabilir kendi pizzanızı yaratabilirsiniz. Ancak kaşar peyniri, sosis, domates, salam, biber, zeytin, mısır gibi ana malzemeleri olmadan da açıkçası pizzanın tadı çıkmaz diye düşünüyorum.

La Famiglia

İki katlı mekanın arka bahçesi ise oldukça ilgi görüyormuş, limon ve mandalin dolu ağaçlar arasında geniş ve rahat masalarda İtalyan usulü pizza ve makarna çeşitleriyle mutluluğunuzu artırıyorsunuz. Üzerine bir güzel expresso ve waffle ile finali yapıyorsunuz.

“Bu işe ruhunuzu katmadan olmuyor”

Mekanı Semra Çakır işletiyor.

Semra hanım bir süre kadın haklarıyla ilgili STK‘larda da görev almış. 55 yaşındaki Semra hanım ev hanımı ama pastacılık kurslarına katılmış sonra evde oturmak yerine çalışmayı, sevdiği işi yapmaya karar vermiş. Duvardaki tablolardan biblolara kadar tek tek kendileri yapmışlar. Semra hanım, “Bu işe ruhunuzu katmadan olmuyor. Ankara’da gerçek İtalyan mekanı yaratmak istedik. En iyi malzeme ile en güzel lezzeti yakalamak istiyoruz. Buradaki öylesine bir pizza değil en iyi malzeme neredeyse onu getirtiyoruz” diyor.

Mekanın lezzetlerinde kullanılan zeytinyağ ve zeytin Balıkesir’den, un Taşköprü’den, Tereyağ ise Rize’den geliyor.

El açması makarna, ince hamurlu taş fırında pişen pizzalar. Ben karışık ve 4 peynirli pizzayı denedim. İncecik hamuru ve üzerindeki lezzetleriyle açıkçası gönlümü aldı. Makarnalarını da denedim ve başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Ancak makarna sosunda krema kullanılmasına karşıyım.

Bu arada mekanın bu güzel lezzetleri de Ankara’nın bu alanda bilinen ustalarından Rize’li Tevfik İşbilen’in ellerinden çıkıyor.

La Famiglia Cafe’de 13 çeşit pizza çıkıyor, 4 peynirli, köz patlıcanlı kavurmalı, karışık, ton balıklı gibi. Bu güzelliklerin fiyatları da 20-30 lira arasında değişiyor.

Makarnalar da ise Altın kaşık Fettucini en çok ilgi görmüş. Ev yapımı togliatelle, muskat, baharat ve özel sos. Bu lezzetler ise 18- 35 liradan sunuluyor.

İtalyan, serpme, diyet kahvaltıları da ev yapımı Granola ile ilgi görüyor. Bahçesinde bir Pazar kahvaltısı mükemmel olur diye düşünüyorum. Baget ekmekte sandviçler de aperatiftik olabilir. Özellikle kavurmalı baget bizim damağımıza göre diyebilirim.

Waffle sahibinin elinden!!!

La Famiglia Cafe’de Waffle’da çok ilgi görmüş.

Çok özel ve güzel bir lezzet patlaması. Waffle, mekanın işletmecisi, sahibesi Semra hanımı elinden çıkıyor. Bence denemelisiniz.

La Famiglia Cafe’de tatlılar da özel ve güzel. Günlük taze pastalar çıkıyor. Limonlu Cheescake tutulanlardan. Bu lezzette labne peyniri yerine Mascarpone peyniri kullanılıyor. Mekanın İtalyan kahvesi ve Meksika usulü acılı sıcak çikolatası da var, denemek gerek.

Her gün 10.00- 22.00 saatleri açık olan, otopark sorunu olmayan ve her türlü kredi kartının da geçerli olduğu mekanın düz ayak girişli olması da ayrı bir özellik. Paket servisi de var, bir pizza alana 2.pizza yarı fiyatına…bilginiz olsun.

La Famiglia Cafe

1950. sokak. No: 9

Mutlukent Mah. Ümitköy, Galeria arkası

Ankara

Tel: 0312-2350038