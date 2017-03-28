Bahar aylarıyla birlikte yaylalarda beslenmeye başlayan koyunlar gebeliğin ardından kuzularını doğurmaya başladı. Yeni dünyaya gözlerini açan kuzular süt veriminin artırılması nedeniyle annelerinden ayrı tutuluyor. Ayrı ahırlarda kalan kuzular, anneleri ile günde 2 defa buluşturuluyor. Buluşma sahnesinde yüzlerce koyunun arasında annesini bulun kuzuların kavuşma anı ise izleyenlere hem duygusal hem de keyifli anlar yaşatıyor.

Yeni kuzuların kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten besici Abdulhadi Kıyak şöyle dedi:

“Koyunların kendi kuzusunu tanıması içgüdüsel. Onu kokusundan anlar. Kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa anneleri ile buluşuyor. Bu hem kuzuların, hem de koyunların sağlığı için önemli. Kuzuların biraz daha büyümesiyle birlikte yaylalara çıkacağız.”