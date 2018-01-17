Ordumuz, ülkemize karşı büyük tehdit olarak gördüğü ABD destekli terörist “kalleşler ordusu”nu etkisiz hale getirmek için Kuzey Suriye’ye girdiği takdirde NATO acaba nasıl bir tavır sergiler?

Bir yanda, NATO’nun vefalı üyesi Türkiye’nin ordusu, diğer tarafta NATO’nun en büyük askeri gücü ABD’nin kol kanat gerdiği, ağır silahlar verip eğittiği teröristlerden oluşan ordu.

Böyle bir durumda, NATO’nun karar organlarını şaşkına çevirecek çok tuhaf bir tablo çıkmaz mı ortaya.

Türkiye’yi desteklese bir türlü, ABD güdümündeki terörist orduyu desteklese başka türlü…

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NATO, “kalleşler ordusu”nu desteklerse teröristlerle işbirliği yaptığı için meşruiyetini yitirir, kendi içinde ciddi tartışmaların çıkmasına yol açar…

Türk ordusunu desteklemesi halinde ise ABD’yi küstürür.

Kuzey Suriye’de Türk ordusu ile teröristler arasında çıkacak bir çatışmada NATO’nun sessiz kalması da ayrı bir sorun.

Sonuç olarak iki üyesi karşı karşıya gelmiş olacak. Müttefikler birbiriyle savaşacak.

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ABD’nin planı ayan beyan ortaya çıktı.

Suriye, Irak, Iran ve Türkiye’yi parçalayarak kendine kayıtsız şartsız bağlı, uydu bir Kürdistan kurmak istiyor.

Yani, ABD ve onun için savaşan teröristler sadece bizim değil komşumuz ülkelerin birliğine, bütünlüğüne de göz diktiler.

O halde Kuzey Suriye’ye tek başımıza girmemeli, tehdit altındaki diğer ülkelerle işbirliği ve ortak operasyon seçeneklerini değerlendirmeliyiz.

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Öyle görülüyor ki Ortadoğu’ya kalıcı bir barış daha uzun süre gelmeyecek…