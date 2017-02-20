Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti: Mitingilerden kaygılıyız ama toplanma özgürlüğüne bağlıyız

Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya’da bir referandum mitingine katılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Avrupa’da Türklere seslenmesi olasılığına dikkat çekilirken Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Schmeltzer, bu tür etkinliklere ilişkin “kaygıları” dile getirdi.

Bununla birlikte “düşünce ve toplanma özgürlüğüne bağlı kalınması” gereğine dikkat çeken Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Almanya’da miting düzenlemeyi planladığını hesaba kattıklarını” da ifade etti.

DWelle Türkçe’ye göre, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Kölner Stadt-Aneiger gazetesine yaptığı açıklamada “ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısının yüksek olması nedeniyle Erdoğan’ın da Almanya’da miting düzenlemeyi planladığını hesaba kattıklarını” söyledi.

“Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bölünmeyi körükleyecek bu tür etkinliklerin toplumumuza uzanması istenmiyor” diyen Uyum Bakanı Schmeltzer, bu durumu “büyük endişeyle takip ettiklerini, ancak yasal olarak ellerinin bağlı olduğunu” vurguladı. Schmeltzer, bu konuda federal hükümetin diplomatik yollardan harekete geçmesini istedi.

Bakanı Schmeltzer, Binali Yıldırım’ın Cumartesi günü Oberhausen’da katıldığı mitinge benzer etkinlikler nedeniyle eyalet yönetiminin “şiddetli karın ağrısı” çektiğini, ancak bununla birlikte “düşünce ve toplanma özgürlüğüne bağlı kalınması” gerektiğine dikkat çekti. Schmeltzer, Yıldırım’ın mitingininin de bu gerekçe ile yasaklayamadıklarını kaydetti.

Haberde “Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Oberhausen’daki miting sonrası katıldığı Münih’te hafta sonu düzenlenen Güvenlik Konferansı’nda basın mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ya da Nisan ayında Avrupa’daki Türk seçmenlerine seslenmek istediğini söylemişti. Yıldırım, Avrupa’da hangi kentle başlanacağının ise henüz kesin olmadığını ancak hazırlıkların başlatıldığını dile getirmişti” denildi.

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