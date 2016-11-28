Kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Çorum çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışlar, Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege’de kuvvetli, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esecek.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ALIN

Bugün görülecek yağışların Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi geneli ile Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esecek.

EGE BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar, güney kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.

AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri olmak üzere zamanla bölge geneli yağmurlu geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çorum çevreleri yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık geçecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışlar, sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olacak. (15)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. (15)

ADANA: Parçalı ve az bulutlu. (21)

ANTALYA: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. (19)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. (10)

SAMSUN: Parçalı, zamanla çok bulutlu. (18)

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu. (7)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık. (12)

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