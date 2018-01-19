Kendi zindanını inşaa etmiş insanların yaşadığı bir memleket olduk…

Elimizle yaptığımız zindanlara girip, demir kapıları üstümüze hemde açılmamak üzere kapatıyoruz…

Tuhaf ki tuhaf;

Cebimizde beş para yok, ianeye muhtacız ama ne önemi var ki; Bizim parti iktidarda ya…

Adaletin terazisi kopmuş, adalete ekmek peynir gibi muhtaç olmuşuz ne gam;

Bizim mezhep, bizim cemaat, bizim tarikat, bizim… bizim… Bizim iktidarda ya…

Sokaklarımıza dağımıza taşımıza kan bulaşmış! iyi de kardeşim benim etnisitem mezhebim ideolojim namusum var, bunlar için tabi ki ölür öldürürüm…

Eğitim yerle bir olmuş, yeni nesil mesleksiz, erdemsiz ve sorunlu bir hale gelmiş, umrumuzda mı; benim ideolojim benim inancım benim… benim…

Demeğe devam ediyoruz…

Yolsuzluk lağım olmuş akıyor! İyide çalıyorsa yapıyor da kardeşim, hırsız da olsa benim hırsızım sana ne, benim…benim…benim…

Bu listeyi uzat uzatabildiğin kadar!

Etnik, inanç, töre ve ideolojik mensubiyetlerimiz, adeta zindanlarımızın harcı tuğlası demiri olmuş!

Kutsallarımızı karşıtlığın silahı yapmış, zindanlarımızın kapısına demirden kilitler vurmuşuz!

Ses geçirmeyen zindanlarımızda, komşu zindana kulak kabartmamız imkansızlaşmış ve sağırlaşmışız. Kendimiz konuşup kendimiz dinliyoruz!

Işıksız zindanlarımızda adeta bakar kör olmuşuz.

Bizim dediklerimizin bizi tutsaklaştırdığını, memleketin pürmelalini, Suriye’yi, Irak’ı, Libya’yı, Mısır’ı, Yemeni, Lübnan’ı görmüyoruz!

Olup biteni görmek duymak konuşmak için başımızı zindanımızdan dışarıya çıkardığımızda, göreceklerimizin duyacaklarımızın şokundan mı, yoksa kutsalımıza ihanet ederim korkusundan mı, herneyse, bir şekilde başımızı dışarıya çıkarmıyor çıkaramıyoruz!

Etnisite zindanı,

İnanç zindanı,

Mezhep zindanı,

İdeoloji zindanı,

Parti zindanı,

Taraftarlık zindanı,

Soy sop zindanı,

Simge zindanı,

Adamcılık zindanı,

Zindan zindan zindan…

Şüphesiz ki; kutsaları kutsamak kıymetlidir! Kutsalların üzerinden tutsaklaşmak, akıldan izandan vicdandan uzaklaşmak, tebaaya, müride, kurşun askere dönüşmek ise başta kutsalı çürütür!

Haa…

Tabi ki; birde kutsalları promosyonlaştıranlar var, onların görevi ise zindan bekçiliğidir!