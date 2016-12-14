Kutluer ve Erdinç Yenimahalle’de sahneye çıktı

Kutluer’in konçertolarına sıklıkla orkestra şefi olarak eşlik eden, Türkiye’nin en önde gelen solistleri ile çalışma fırsatı bulmuş ve bir çok tanınmış müzisyen ile aynı sahneyi paylaşmış Erol Erdinç bu kez piyanosu ile Caz Standartlarını seslendirdi.

40 senelik kariyer sahibi olan Erol Erdinç’in düzenlemeleri de yer verilen konsere Yenimahalleli sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Festival hızla devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin de katkılarıyla bu yıl 7’incisi düzenlenen “Doğu Batı ile Buluşuyor” temalı festival muhteşem buluşmalara sahne oluyor. Festival kapsamında Kutluer; 16 Aralık Cuma günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Portekiz’den gelecek Fado grubu ile sahneye çıkacak. Portekiz’den gelecek ünlü Fado’cu Margarida Moreira’nın Portucalis orkestrası eşliğinde vereceği Portekiz’in duygulu halk müziği Fado konserinde ünlü Fado eserleri seslendirilecek.

Festivalin Yenimahalle’deki son konseri ise 19 Aralık Pazartesi akşamı sıra dışı bir organizasyona imza atacak. Şefika Kutluer ve Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylı Çalgılar Orkestrası John Lennon’un “Imagine’i ile konserlerine başlayacak.

Şefika Kutluer; Pop dünyasının klasikleşmiş eserleri, “Beatles” ve “Elvis Presley”in unutulmaz parçalarının Barok tarzda klasik müziğe Peter Breiner tarafından uyarlanmış düzenlemelerini Peter Breiner yönetimindeki Bilkent Yaylılar Orkestrası eşliğinde seslendirecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...