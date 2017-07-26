Bartın’ın Amasra İlçesi’nde Roma döneminde yapılan tarihi Kuşkayası Yol Anıtı’na yazı yazılması tepki çekti.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kuşkayası Yol Anıtı’na yazıyı yazanların tespiti için çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Vatandaşlarımızdan böyle üzücü durumları gerçekleştirmemeleri rica ediyoruz” dedi.

Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan, M.S. 41-54 yıllarında yapılan ve Anadolu’nun tek yol anıtı olduğu belirtilen Kuşkayası Yol Anıtı’na kırmızı, siyah ve mavi renkte kalem ve boyalarla çeşitli yazılar yazıldı. Toga giyimli insan figürünün altına yazılan yazılar tepki çekti. İlçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan yol anıtının kirletilmesine Kaymakam Gökhan Gürbüzerol da tepki gösterdi.

Kaymakam Gürbüzerol, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra’nın korunması için hassasiyetle çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu: