Kuşadası’ndaki süt zirvesinde çözüm konuşulacak

AYDIN’ın Kuşadası İlçesi’nde düzenlenecek 4’üncü Ulusal Süt Zirvesi’nde, sektördeki sorunlar masaya yatırılacak; yeni yol haritasını belirlenecek.

Efes Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 4’üncü Ulusal Süt Zirvesi, ülkenin dört bir yanından üreticileri ve birlik yönetimlerini ağırlayacak. Son günlerde çok tartışılan sütteki verim fazlalığı ve süt fiyatları başta olmak üzere zirvede desteklemeler, sektörde yenileşim konuları masaya yatırılacak.

Ülkenin yılda 19 milyon tonla üretimdeki başarısına karşın kişi başı 24 litre tüketimle Avrupa Birliği ve Amerika’nın gerisinde kalması da yine zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, zirvenin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesi, süt verimliğinin ve kalitesinin artırılarak sürdürülebilir üretimi ile pazarlanmasını sağlamak için büyük önem taşıdığını söyledi.

Süt ürünleri fiyatlarındaki artışa karşın sütte 2 yılı aşkın süredir bir artış olmamasını nedeniyle sahada “istikrarsız” bir ortamın doğduğunu söyleyen Keskin, “Zirve tüm sorunların çözüm noktası olacak” dedi. Özellikle Ege Bölgesi’nde üretici aleyhine oluşan bir sistemin varlığının söz konusu olduğuna dikkat çeken Keskin, “Bundan da Türkiye geneli etkileniyor.

Bu nedenle sütteki sorunların çözümünün adresi Ege’de yatıyor” diye konuştu.

Bir önceki Ulusal Süt Zirvesi’nde, Et ve Süt Kurumu’nun piyasada ‘hakemlik’ görevi görmesi için çağrı yapıldığını bunun da kabul gördüğünü hatırlatan Keskin, “Bizdeki asıl sorun bu. Herkes kendi işini yapmalı. Örneğin biz sivil toplum kuruluşuyuz ve üreticinin hakkını savunmak zorundayız.

Görevimiz net ve işimiz de bu. Aynı zamanda hem bakanlığı hem de üreticilere karşı hesap verebilir olmalıyız. Et ve Süt Kurumu da kesinlikle müdahale kurumu olmalı. Bu noktada biz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile aynı düşünceye sahibiz. Bakan Faruk Çelik, merkez birliklerinin yapılanmasının sağlam olmasını istiyor. Biz de aynı düşüncedeyiz. Türkiye’de bir örgüt kirliliği yok, bağlantı kopukluğu var. Herkes birbirinin işini yaparsa olmaz. Her kurum kendi işini yapmalı” dedi.

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