Kuşadası’ndaki besicilik sektörü öncesi güçbirliği çağrısı

AYDIN Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, hayvancılık sektörünü Kuşadası’nda buluşturacak zirve öncesi güçbirliği çağrısı yaptı.

Efes Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Anadolu EXPO 3’üncü Canlı Hayvan Fuarı’na, sayılı günler kaldı. Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, Türk hayvancılık sektörünün buluşma noktası olan Anadolu EXPO 3’üncü Canlı Hayvan Fuarı öncesi güçbirliği çağrısı yaptı.

Posacı, gıda tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen firma ve temsilcilerinin katılacağı fuarın bölgeye büyük bir canlılık getireceğini söyledi.

Geçen yıl fuarın süt sektöründeki krizin atlatılmasında büyük etkisi olduğunu hatırlatan Posacı, “Sektördeki krizi önlemek için süt tozu yapılması gündeme getirilmiş ve bu tartışma konusu da olmuştu. Fuarın hemen ardından da süt tozu üretiminin artmasıyla piyasadaki sıkıntı giderildi. Et ve süt kurumunun devreye girmesiyle sütteki kriz engellenmiş oldu. Tüm bunların hareket noktası da fuar oldu. Şimdi ise önümüzde yeni fuar var. Sektörün de sıkıntıları sorunları var.

Anadolu EXPO Canlı Hayvan Fuarı da bu noktada yine çözümün adresi olacaktır. Ancak bunun için her kesimin desteği gerekiyor. Bakanlıktan yerel yönetime kadar her kesimin güçbirliği, yine önümüzü açacak kararların alınmasını sağlayacaktır” dedi.Fuarın turizm merkezi Kuşadası’nda gerçekleşmesinin tarım ve hayvancılık sektörünün buluşmasına ayrı bir boyut kazandıracağını da ifade eden Posacı, “Kuşadası’nda böyle büyük bir kongre merkezi olması da bizim için bir avantaj sağlıyor. Çünkü bu sayede bölgenin tanıtımı ve katılımcı konukların daha rahat bir ortamda ağırlanmasını sağlamış olacağız. Burada konuklarımız 3-4 gün boyunca otellerimizde kalacak. Bu anlamda da turizm sezonunun bitmesinin hemen ardından böyle bir fuarla tekrar bölgeye canlılık gelmiş olacak” diye konuştu.

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