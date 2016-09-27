Kurutulan Türk domatesleri Avrupa mutfağında

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Konya, Niğde, Adana, Aksaray ve Mersin’den toplanan yaş domatesler, Konya’nın Ereğli ilçesinde kurutularak, başta İtalya olmak üzere Almanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin mutfaklarına lezzet katıyor.

Domatesin tarladan Avrupa sofralarına giden yolculuğu, günlerce süren toplanma işlemiyle başlıyor. Konya, Niğde, Adana ve Mersin’den toplanan domatesler, 6 günlük kurutma işlemi sonrası Aksaray’da soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Daha sonra İzmir ve Manisa’daki fabrikalarda işlenen domatesler, kalitesine göre paketlendikten sonra Avrupa’ya ihraç ediliyor.

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Toplanmasından kurutulmasına kadar yaklaşık 1,5 ay süren bu işlem, iç savaş nedeniyle Suriye’den gelen ailelere ve Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilere istihdam sağlıyor.

Rengi ne kadar canlıysa kalitesi de o kadar iyi Ereğli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Soylu, ilçede 15 bin dekar alanda sofralık ve salçalık domates yetiştirildiğini söyledi.

Alanda, Suriyeli aileler ve Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti: “Manisa’dan gelen bir firma da Acıkuyu ve Zengen mahallelerimizde kurutma işini yapıyor. Kurutulan domatesler ABD, Kanada’nın yanı sıra başta İtalya ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Bölgemiz, kurak olması ve domates üretiminin bolluğu nedeniyle kuru domates ihraç eden firmaların ilgisini çekiyor. Kurutulan domatesin rengi Avrupalı müşteriler tarafından önemseniyor. Domates kuruduktan sonra kırmızı rengi ne kadar canlı olursa, kalitesi de iyi anlamına geliyor.”

Kurutma işi yaygınlaşmaya başladı

Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği Başkanı Suphi Curun da ailesi ile 13 yıldır domates kurutma işinde çalıştıklarını belirtti.

Ereğli ilçesinde domates kurutma işinin 3 yıldır yapıldığını anlatan Curun, zamanla yaygınlaşmaya başladığını dile getirdi.

Konya’da hava şartlarının domates işlemine ve işçilerin çalışma şartlarına uygun olduğunu ifade eden Curun, “Kurutulacak domatesler Konya, Niğde, Adana, Aksaray ve Mersin’den toplanıyor. Bu illere yakın olması sebebiyle bu işi Ereğli’nin Zengen Mahallesi’ndeki düz bir arazide yapmayı tercih ettik.” diye konuştu.

Çeşitli illerden toplanan domateslerin, önce ikiye ya da dörde bölünüp tuzlandığını aktaran Curun, şöyle devam etti:”Tuzlamanın ardından yaklaşık 6 günlük kuruma süresince açık alanda bekletilir. Bu süreç, ağustos ayı ortalarından eylül sonuna kadar sürer. Kuruyan domatesler çuvallarla Aksaray’daki soğuk hava depolarına gönderilir. İzmir ve Manisa’da bulunan fabrikalarda işlenip, kalitesine göre paketlendikten sonra başta İtalya, Almanya ve Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin mutfaklarına lezzet katmaya gider. Yani bu demek oluyor ki kuru domatesin asıl pazarı Avrupa’dır.”

Curun, Çukurova ve Konya Ovası’ndan gönderilen domateslerin lezzetli olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 11 kilogram domatesten 1 kilogram kurutulmuş domates elde edildiğini anlatan Curun, “Yaş domatesin kilogram fiyatı 35 kuruş, kurusu ise 3,5 avro yani yaklaşık 11 liradan satılıyor. Bu nedenle üreticiler kurutmayı tercih ediyor.” dedi.

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