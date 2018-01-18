DÜNYANIN en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği 8’inci Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvenin sahibi oldu.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, “Yenilikçi ürünlerle ülke ekonomisine katma değer yaratan Aksa Akrilik, sürdürülebilir yönetim anlayışıyla da fark yaratıyor” dedi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 8’inci Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk alanlarında hayata geçirdiği uygulamalarla Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu96,32’ye çıkaran Aksa Akrilik, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 50 şirketi geride bırakarak üst üste ikinci kez 1’inci oldu. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, “Yenilikçi ürünlerle ülke ekonomisine katma değer yaratan Aksa Akrilik, sürdürülebilir yönetim anlayışıyla da fark yaratıyor” dedi. Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha’nın yaptığı değerlendirmede, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 95,98 den, 96,32’ye çıkararak, bu yıl da birinci oldu.

“ADİLLİK, ŞEFFAFLIK, SORUMLULUK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK” ÖDÜL GETİRDİ

Ödül, Aksa Akrilik’in adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk alanlarında hayata geçirdiği uygulamaların başarısını bir kez daha tescilledi. Aksa Akrilik’in, bu ödülle birlikte, “Pay ve menfaat sahiplerinin haklarını en akil şekilde gözettiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürdüğünü, yönetim kurulu yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturduğunu, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif bir şekilde yönetildiğini” açıkça gösterdiği belirtildi.

5 KITADA 50’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

İstanbul’da 17 Ocak’ta yapılan ödül töreninde konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, Aksa’nın kurumsal yönetim anlayışının bir kez daha ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalova’da 50 yıl önce temelleri atılan Aksa’nın bugün bir dünya devi haline geldiğini belirten Dördüncü, “Aksa Akrilik, beş kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İnovatif, katma değeri yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Bu başarının arkasında evrensel ilkelerden ödün vermeyen sürdürülebilir bir yönetim anlayışı var. Kurumsal ilkelerimiz çerçevesinde üretmeye devam edeceğiz. Başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

AKRİLİK ELYAF NEDİR?

Akrilik elyaf, yapay elyaflar arasında yüne en çok benzeyen elyaf türüdür, kolayca yıkanabilme ve şeklini koruma özelliğinin yanı sıra, güveye, yağa ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır. Mükemmel haslıkta parlak renklere boyanabilme özelliği bulunan akrilik elyaf, güneş ışığına karşı yüksek haslık ve görünüm ile dokunum olarak yüne benzeyen doğallığa ve sıcaklığa sahiptir. Günümüzde akrilik elyaf ürünü, giyimden ev tekstiline, dış mekân kullanımından endüstriyel kullanım alanlarına kadar birçok alanda çözüm sunmaktadır.

DÜNYA AKRİLİK PAZARININ YAKLAŞIK YÜZDE 17’SİNİ ELİNDE TUTUYOR

Akkök Holding’e bağlı Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş., 1968 yılında yüzde 100 Türk sermayesiyle kuruldu. 5 bin ton/yıl kapasiteyle Yalova’daki fabrikasında 1971’de üretime başlayan Aksa Akrilik, ilk kez 1977’de dış pazara açıldı. Yıllar içinde gelişme ve ilerleme odaklı üretim politikasından ödün vermeyen Aksa Akrilik, 315 bin ton/yıl üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük, Türkiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi konumuna ulaştı. Aksa Akrilik, Türkiye’deki akrilik elyaf talebinin yaklaşık yüzde 69’unu, dünyadaki akrilik elyaf pazarının ise yaklaşık yüzde 17’sini karşılamaktadır.