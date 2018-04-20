İşletmenin mali tabloları hazırlandıktan sonra sıra mali karın hesaplanmasına gelir.

Yani ticari kar ile mali kar birbirinden farklıdır. Ticari kardan hareket edilerek mali kar yani kurumlar vergisi matrahı tespit edilecektir. Kurumlar vergisi matrahı, ticari kâra yapılan ilave ve indirimlerle aşağıdaki tabloda ki gibi hesaplanacaktır. Kurumlar Vergisi matrahının tespiti aşağıdaki tabloda sistematik olarak açıklanmıştır. Tablo ticari kara ilaveler (+) indirimler ise (-) işaretiyle belirtilmiştir.

TİCARİ KÂR VEYA ZARAR (690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HESABI BAKİYESİ)

(+) KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERLER

(+) TİCARİ KÂRA YAPILACAK DİĞER İLAVELER

1- Emisyon primleri,

2- Gider yazılan sponsorluk harcamaları,

3- Gider yazılan bağış ve yardımlar.

(-) TİCARİ KÂRDAN YAPILACAK İNDİRİMLER

1- Senetsiz borçlar için hesaplanan reeskont faiz gelirleri,

2- Önceki dönemde, senetsiz alacaklar için hesaplanan reeskont faiz giderleri,

3- Karşılık ayrılmış kıdem tazminatlarından yıl içinde ödenen tutarlar,

4- Personele dağıtılan temettü tutarı,

5- Vergi Usul Kanununda öngörülmeyen karşılık giderlerinden dönem içinde 644-Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına kaydedilen tutarlar.

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA KAZANÇLAR (-)

1- Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılma nedeniyle elde edilen kazançlar,

2- Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kâr payları,

3- Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

4- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limitet şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri ve öngörülen şartları taşıyan iştirak kazançları,

5- Tam mükellef anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

6- Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı,

7- Menkul kıymet yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

8- Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

9- Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı,

10- Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı,

11- Bankalara veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na borçlu durumda olan kurumların sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satış kazancı,

12- Kurumların yurt dışında bulunan işyerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları,

13- Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar,

14- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar,

15- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde elde edilen kazançlar (4691 sayılı Kanun Geç. md.2),

16- Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar (4490 sayılı Kanun md. 12),

17- Serbest bölgelerden elde edilen kazançlar (3218 sayılı Kanun md. 3/a),

18- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar (GVK Geçici md. 76).

Buraya kadar tespit edilen miktar (-) olursa bu miktar gelecek yıllara devreden zarar olarak devredilecektir.

ZARAR MAHSUBU (-)

1- Kurumun faaliyetinden doğan geçmiş yıl zararları,

2- Devir veya tam bölünme yoluyla devralınan kurum zararları

3- Yurt dışı zararları.

KAZANÇ BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA KAZANÇLAR

1- Risturn İstisnası (Yalnızca kooperatifler bu indirimi yapar.)

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE UYGULANACAK DİĞER İNDİRİMLER (-)

1- Ar-Ge İndirimi,

2- Sponsorluk Harcamaları,

3- Bağış ve Yardımlar,

4- Girişim Sermayesi Fonu,

5- Yurt Dışında Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmet Kazançlarına İlişkin İndirim.

YATIRIM İNDİRİMİ (Varsa) (-)

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI (=)

Kurumlar vergisi beyan dönemi süresince yaptığımız açıklamalarımızın bu son yazısı olacaktır. Maliye ve muhasebe emekçilerine iyi bir beyan dönemi yaşadıkları dileklerimle …