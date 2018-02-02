1)Kamuoyu ilgisinin tamamen Afrin harekatına yoğunlaştığı bir dönemde CHP’nin kurultay toplaması şanssızlık oldu.

Keşke bu iki olayın tarihleri birbiriyle çakışmasaydı.

2)CHP, bir yandan yüzde 10’luk seçim barajının kalkmasını, en azından makul bir seviyeye düşürülmesini savunurken, diğer yandan genel başkanlık seçiminde aday olacaklardan delegelerin yüzde 10’unun imzalarını almalarını istemesi ne kadar demokratik bir tutumdur?

Tartışılması gereken bir konu bu da…

3)Kurultayda genel başkanlık için şimdiye kadar Kılıçdaroğlu dışında 4 aday, daha doğrusu aday adayı çıktı.

Bu bile mevcut başkan ve yönetim üzerinde görüş birliği olmadığının, yeni arayışlara ihtiyaç duyulduğunun göstergesi değil midir?

4)Öyle anlaşılıyor ki, Kurultay tüm enerjisini genel başkanlık seçimi ile Parti Meclisi’ne girmek isteyenlerin mücadelesine harcayacak.

Oysa, CHP’nin yeni politikalara, programlara, yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin yol haritalarına ihtiyacı var.

5)CHP’nin esas sorunu ana muhalefet partisi olmasına karşın iktidar alternatifi olamayışıdır.

En koyu CHP’liler bile 2019’da yapılacak seçimlerde CHP’nin iktidara geleceğini söylemekte zorlanıyorlar.

CHP’nin yeni bir anlayışla bu psikolojik yenilmişlik duygusunu ortadan kaldırması gerekmez mi?

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Dilerim, CHP kurultayında benim gözlemlerimi haksız çıkaracak gelişmeler yaşanır ve CHP’liler birbirleriyle didişmek yerine iktidara karşı birleşmeyi, ortak mücadeleyi tercih eder.

Haydi hayırlısı!