Kuru Meyve Tanıtım Grubu, tanıtım atağında

Güney Kore’de, toplumun yaşlılığının artması sağlığa olan ilgiyi daha da arttırıyor. Bu ortamda sağlıklı, lezzetli ve doğal vitamin deposu kuru meyvelere olan ilgi her geçen gün yükseliyor.

Güney Kore’de kuru meyve pazarı her yıl yüzde 52.5 büyüme kaydediyor ve ithalata bağımlı bir sektör konumunda. Kuru Meyve Tanıtım Grubu, Güney Kore pazarında Türk kuru meyvelerinin sağlık ve lezzet faydaları ile ilgili tanıtım faaliyetleri yürütüyor.

Güney Kore’de kuru meyve ihtiyacının büyük bölümünün ithalat yoluyla temin edildiğini, Güney Kore’ye özel çeşitli iletişim programlarını devreye soktuklarını belirten Kuru Meyve Tanıtım Grubu Başkanı Osman Öz, Kore’nin yerel dilinde internet sitesi ve Facebook sayfası oluşturduklarını kaydetti.

Seul’de halkın yoğun ziyaret ettiği AVM’lerde tadım etkinlikleri yaptıklarını anlatan Öz, “Bugüne kadar iki tane tadım etkinliği gerçekleştirdik. Binlerce kişiye Türk kuru meyvelerinin tadımını yaptırdık. Kore’de anket yoluyla pazar araştırması yaptık. Kuru meyveler hiç katkı maddesi içermeyen az kaloriye sahip, besleyici ürünler olarak algılanıyor. Bu olumlu algıyı Türk ihraç ürünlerinin daha fazla ihracatı için değerlendireceğiz” diye konuştu.

KURU MEYVE İLE YAPILAN 9 YİYECEK TARİFİ

Güney Kore’de Türk kuru meyve ürünlerinin sağlık ve lezzet özelliklerini öne çıkarmak amacıyla medyayı da kullandıklarını dile getiren Öz şöyle devam etti:

“Blog yazarları ile bir araya geldik. 11 faal blog yazarına Türk kuru meyve paketleri ulaştırdık, tattırdık ve Türk kuru meyvelerini değerlendirmelerini sağladık. Bu sayede 414 bin kişiye ulaştık. İnternet sitesinde Türk kuru meyveleri ile yapılan 9 yiyecek tarifine yer verdik. Halkın ilgisini çekmek amacıyla Facebook KMTG sayfasında ‘Kore Şükran Günü Kutlaması’ başta olmak üzere farklı etkinlikler gerçekleştirdik. 50 kişiye kuru meyve sepeti hediye ettik. Önümüzdeki süreçte bloggerlar ve gazeteciler için Türkiye gezisi planlıyoruz.”

KURU İNCİR İHRACATINDA SONUÇLAR ALINMAYA BAŞLADI

Reklam

Kuru Meyve Tanıtım Grubu (KMTG)’nun Uzakdoğu’ya yönelik yürüttüğü tanıtım çalışmalarının kuru incir ihracatında meyvelerini vermeye başladığına işaret eden KMTG Başkanı Osman Öz, 2014/15 sezonunda Asya ve Okyanusya bölgesine Türkiye’nin kuru incir ihracatının 6 bin 992 ton iken, 2015/16 sezonunda yüzde 35 artışla 9 bin 406 tona yükseldiğini söyledi. Türkiye’nin kuru incir ihracatında Uzakdoğu’ya yönelik yürüttüğü tanıtım çalışmaları sayesinde Çin, Hindistan, Malezya, Avusturalya, Singapur, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Vietnam başta olmak üzere o bölgedeki tüm ülkelerde aranan ürün haline geldiğini dile getiren Öz, Uzakdoğu ülkelerine yaptıkları ihracatın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...