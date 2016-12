Kurtalan ve Pervari’den Kahramankazan’a gönül köprüsü

Siirt’in Kurtalan ve Pervari ilçeleri belediye başkanları, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, Meclis’i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Kahramankazan ile Pervari ve Kurtalan arasında gönül köprüsü kuruldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında verdiği kahramanca mücadele ile tarihe altın harflerle geçen Kazan’a taziye ziyaretleri sürüyor.

Toplumun her kesiminden ziyaretçi akınına uğrayan Kahramankazan’ın son konuğu, Siirt Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay ve Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, mevkidaşları Karatay ve Özcan’ı makamında konuk etti.

Kahramankazan ikinci eviniz

Başkan Ertürk, Kahramankazan’da Siirtlilerin de yaşadığını belirterek, onlarla ilçemizde yaşayan diğer hemşehri grupları gibi yakın olarak görüştüklerini söyledi. Başkan Ertürk, şunları kaydetti:

“Kazan 81 vilayetten insanların göç ettiği bir ilçe. Buna karşın güvenlik, sağlık ve sosyal imkânların en üst seviyede temin ve tesis edildiği bir ilçe.

O gece Kazanlı hemşehrilerimle birlikte ağır bomba yüklü F-16’ların kalkışına izin vermiş olsaydık, PKK’ya bile kullanılmayan o bombalar Ankara ve İstanbul’u vurabilir ve bugün Allah göstermesin bir iç savaşın eşiğinde olabilirdik. Rabbim onların oyunlarını ve tuzaklarını bozdu.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü noktasındaki her siyasi görüşten ve her fikirden olan insanların verdiği bu onurlu mücadele sayesinde siz Siirt’ten çıkıp buraya kadar gelebildiniz. Kahramankazan da sizin bir evinizdir. Sizleri her zaman burada misafir etmekten onur duyarım.”

Kahramankazan’a gönül köprüsü

Karatay ve Özcan da Kahramankazan halkının yazmış olduğu kahramanlık destanı karşısında duygulandıklarını belirttiler.

Özcan ve Karatay, ilçeleri ile Kahramankzan arasında bir gönül köprüsü kurulduğunu ifade ettiler. Ziyaretin ardından Kahramankazan’daki projeleri inceleyen Özcan ve Karatay, ilçedeki yatırımlardan övgüyle bahsettiler.

