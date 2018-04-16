Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi kursiyerleri Saray Engelsiz

Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Engelli çocuk ve yetişkinlere kursta yaptıkları el emeği göz nuru örgülerin yanı sıra oyuncak ve kitap hediye eden kursiyerler, merkezde bulunan oyuncak, takı ve aksesuar atölyelerini gezerek engelli çocukların el işi ürünleri nasıl ürettiklerini gözlemledi.

Ziyaretçisiz kalmamalı

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engellilerin el emekleriyle ürettikleri birbirinden değerli ürünlerin yer aldığı sergiyi de gezen kadınlar, çocuklarla sohbet etti.

Atölyeleri gezerken çocukların ne kadar kabiliyetli olduğunu gördüklerini söyleyen kursiyerler, “Her şeyin başı eğitim. Çok mutlu olduk. Bu mekânlar ziyaretçisiz kalmamalı. Bize bu imkânı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.