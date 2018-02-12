Galatasaray’da sürpriz bir biçimde kongreyi kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, kelimenin tam anlamıyla Sarı Kırmızılı kulüpte yaşanan olayları, “Kral Çıplak” mantığı ve de takdir edilecek bir özeleştiriyle ortaya koydu.

Çiçeği burnunda başkanın ortaya çıkardığı acı gerçeklerden bir tanesi var ki, ne anlamak mümkün ne de anlatabilmek.

Galatasaray’a transferiyle camiayı heyecanlandıran Wesley Sneijder meğerse yalnızca kendisini değil, neredeyse tüm ailesini transfer ettirmiş Galatasaray’a. Şaka bir yana, kurnaz Hollandalı 2013 yılında attığı ilk imza öncesinde ‘Transfere destek’ verdiği için ağabeyi Jeffrey için de hayli yüklü bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Wesley efendi, İnter’den Galatasaray’a, hayat boyu alamayacağı rakamlara gelmesine karşın, adeta bir ‘lütuf’ gerçekleştirmiş gibi bir de ağabeyine 700 bin EURO talep etmiş ve almış o dönemin Galatasaray yönetiminden.

Ünal Aysal başkan bugün su yüzüne çıkan bu gerçeği inkar etmeyip kabul ediyor.

İşin bundan da ilginç bir yanı daha var. Yaptığı kaprisler ve şımarıklığıyla, takım içinde de ikilik yaratan Sneijder’in 2015 yılında dolan sözleşmesi, yeni bir şaşırtıcı olayı daha ortaya koyuyor.

Muhterem bu kez de sözleşmesini yenilemek için, bir başka aile bireyi olan babasına 200 bin EURO istiyor. O dönem kulüp başkanlığı koltuğunda oturan Dursun Özbek de, sözleşmenin yenilenebilmesi için bu ahlaksız teklifi kabul etmiş. Başkana, “Takımda kalmamı en çok babam istiyor. Eğer ona 200 bin EURO para vermezseniz imza atmam” diyen Hollandalıyı kaybetmek istemeyen Özbek’in de bu parayı ödemeye razı geldiği anlaşılıyor.

Bu arada, 2015 yılında karşısına böyle bir sorun çıkan Dursun başkan, yönetimdeki yol arkadaşlarıyla fikir ayrılığına da düşmüş. Yönetimin çok büyük bir bölümü, baba Sneijder’e tek kuruş dahi verilmemesi gerektiğini savunurken, bir kısım yönetici ise, “Göreve yeni geldik. Wesley Sneijder de bu takımın vitrini ve yıldızı. Bu nedenle 200 bin EURO için sorun yaratmayalım. Bu parayı verelim” diyerek işi kapatmak istemiş.

Evet, orada belki günü kurtarmış başkan Özbek. Ancak bu durum ne maddi, ne manevi, ne de etik anlamda asla anlaşılamayacak boyutta bir travma oluşturmuş kulübün üzerinde. Bu sezonunun başında hayli sıkıntılı bir sürecin ardından takımdan ayrılan Sneijder, ardında camiayı fikir ayrılıklarına düşüren devasa bir sorun bıraktı. Diliyorum ki, birçok yönden sıkıntının kol gezdiği Galatasaray’ın ve yönetiminin üzerinde, ‘Demokles’in kılıcı’ gibi duracak olan bu dosyanın bir an önce kapanması ve bir daha böyle bir yanlışa düşülmemesidir. Yoksa bu yanlış örnekten yola çıkan birçok futbolcu, böylesine ahlaksız teklifler üretir ve yönetimleri alabildiğine zor durumlarda bırakır.

Hoşçakalın…