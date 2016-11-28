Küresel kurtlar sofrası’na dans!

Arap Baharı tanımlaması ilk duyulduğunda, “halkların Arap ülkelerindeki diktatöryal rejimlere isyan etmesi” gibi lanse ediliyordu. Ama bunun gerçek olmadığı çabuk anlaşıldı…

17 Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan Arap Baharı hızla ve kanlı bir şekilde yayıldı. Bölge halkları arasında 70’li yıllardan beri süregelen bir huzursuzluk bulunmaktaydı. Turizmin yaygın olduğu Tunus ve Mısır gibi ülkelerde turistler için inşa edilmiş semtler ve AVM’ler vardı. Bunlar yabancıların hoşuna gidiyordu ama, halk birkaç sokak ötesindeki acı gerçekle yüz yüzeydi…

Ne yazık ki, bugün de değişen bir şey yok… Kralların, Emirlerin ve Aşiretlerin hâkimiyeti sürüyor…

ABD yönetimi Arap Baharı’nın başlangıcında Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan gibi güçlü müttefiklerinin olduğu, durgun bir Orta Doğu öngörmüştü. Mısır’da Muhammed Mursi’nin seçilmesiyle gelen Müslüman Kardeşler Dönemi hiç hoşuna gitmemişti. Askeri darbelerden hoşlanmıyordu ama, İsrail’le barışı sürdürmek isteyen asker destekli rejimlerden rahatsız değildi…

Öte yandan Suriye’de silahsız protestocuların, baskıcı bir yönetime karşı başlattıkları silahsız direniş, hızla mezhep ayrılığı temelli bir iç savaşa dönüşmüştü…

Bölgedeki birçok ülkede Şiiler ile Sünniler arasındaki gerilim sürüyor. Şii İran ve Sünni Suudi Arabistan arasında, ya da Suriye’de fiilen dolaylı bir savaşın içinde olan Irak’ta da Şiiler ile Sünniler arasındaki gibi…

Yaşananların ilginç etkileri de var… Örneğin Dubai’deki emlak fiyatlarının yükselişe geçmesi gibi… Bunun nedeninin Mısır, Libya, Suriye ve Tunus gibi istikrarsız ülkelerde yaşayan varlıklı bireylerin paralarını ve bazı durumlarda ailelerini korumak için Dubai’ye yerleşmesi olduğu biliniyor…

Türkiye’nin, Arap Baharı sürecinde hem etkileyen hem de etkilenen ülkeler arasında olduğu noktasında bir fikir birliği var dünyada…

Örneğin: bölgeye demokrasi ve diğer değerlerin yaygınlaştırılması bakımından Türkiye’nin “örneklik” teşkil ettiği bunun olumlu bir etkisi bulunduğu savunulmuştur… Ne var ki, süreç sırasında Türk dış politikasında görülen önemli değişiklikler meydana geldi… Türkiye, Arap Baharı öncesinde bölgeye Avrupalı bir ülke gibi yaklaşmıştı ama, artık yaklaşımı daha çok Amerikanvari yöntemlere dönüşmüş durumda. Yani, önceleri “yumuşak güç” olarak yaklaşırken; şimdi daha “sert güç” olarak “ülkelerin içişlerindeki yönetimlerin oluşumuna kadar uzanan zorlayıcı etki yapmaya çalışır halde…

Türkiye’nin Suriye konusunda karşılaştığı sorunların asıl nedeni; çok hızlı hareket ederek Esat karşıtı pozisyon almasıdır… Bunun için zayıf bir muhalefete gereğinden fazla güven duyması da; sorunların daha da derinleşmesi sonucunu getirmiştir…

…Ve şimdi “yanlış olduğu iktidarın yetkili isimleri tarafından de kabul edilen” politikaların bizi getirdiği o “dönülmez” noktada çıkış yolları arar hale geldik…

Her şeyin olduğu gibi, bunun da “zaman içinde bulunacak” bir çaresi vardır elbette ki…

Daha da önemli olan; küresel kurtlar sofrasında dans etmek isteyenlerin kendi elleriyle dans pistini sabote etmekten kaçınmalarıdır…

Kendi Dışişleri örgütünü, salt kendi “radikal ve hayalci nedenleriyle” alt üst edenler; elenmekten kurtulamayacakları bir yerdir orası..!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...