IRAK’ta, Kerkük il Meclisinin bütün resmi binalara Irak bayrağının yanına Irak Bölgesel Kürt yönetimi bayrağının asılmasına dair kararı ile ilgili tartışmalar devam ederken, Irak Başbakanı Haydar Ebadi, bayrak olayının bilinçli olarak büyütüldüğünü ifade ederek, “Kürdistan bayrağı yaklaşık 10 yıldır Kerkük’te dalgalanıyor” dedi. Bayrak kararından sonra Kerkük İl Meclisi, bugün Türkmen ve Arap üyelerinin katılmadığı toplantıda, Kerkük’ün idari olarak bölgesel Kürt yönetimine bağlanması için referundam yapılması karar aldı.

Kerkük’te resmi binalara Irak Kürt bölgesel yönetiminin bayrağının asılması ile ilgili tartışmalar devam ederken, Irak Başbakanı Haydar Ebadi, Lübnan’da yayın yapan Meyadin televizyonuna konuştu. Başbakan Ebadi, Kerkük’te kamu kurumlarında Kürdistan bayrağının göndere çekilmesinin medyada bilinçli olarak büyütüldüğünü ifade ederek, “Bu mesele Iraklı güçlerin DEAŞ’a karşı elde ettiği başarıları gölgelemek amacıyla büyütülüyor. Kürdistan bayrağı yaklaşık 10 yıldır Kerkük’te dalgalanıyor”diye konuştu.

MECLİSİ REFERANDUM KARARA ALDI, TÜRKMEN VE ARAPLAR BOYKOT ETTİ

Erbil’den yayın yapan Rudaw Televizyonu’nda yer alan habere göre, Kerkük İl Meclisi bugün referandum konusunu görüşmek üzere toplandı. Arap ve Türkmen üyelerin katılmadığı toplantıda, Kerkük İl Meclisi, kentin geleceğinin referandumla belirlenmesi kararını aldı.

Toplantı öncesi konuşan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, Kürt bölgesel yönetiminde referandum yapılmasının konuşulduğunu ifade ederek, “Kerkük ve çevresiyle ilgili referandumun da aynı anda yapılmasını istiyoruz. Toplantılara başlayan partilerin etraflıca konuşmasını umuyoruz”dedi.

Kerkük İl Meclisi’nin Türkmen bloğu üyesi Tahsin Kehiye ise, Türkmen bloğu olarak referandum konusunun ertelenmesini istediklerini vurgulayarak, “Tartışmalı olan bir toplantıya katılmayacağız. Şu an Kürdistan Bölgesi’yle ilgili referandum konuşuluyor, soruyorum: Bunun vakti mi?”diye konuştu.

Kerkük İl Meclisi, 28 Mart’taki toplantıyla Kürdistan bayrağının resmi kurumlarda bulundurulmasıyla ilgili tasarıyı oyladı. Irak Parlamentosu, kararın anayasaya aykırı olduğunu savunarak, uygulamaya karşı çıktı.

Bağdat’ın aldığı ret kararıyla yaşanan sorunun çözümü için Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi bir komisyon kuracağı sözünü vermişti.

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