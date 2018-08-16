BiP, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlıklarla ilgili sağlık sorgulama servisini hizmete sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen hayvan sorgulama servisine artık BİP üzerinden ulaşılabilecek. Bundan böyle tüketiciler, kurbanlığın kulağındaki küpe numarasını, BiP üzerinden sorgulayabilecek ve hayvanın doğumu, ırkı, menşei ve aşıları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek.

Kurban Bayramı’nda satın alınan kurbanlıklarla ilgili bilgiler artık cep telefonundan kolaylıkla öğrenilebilecek. Yerli yaşam ve iletişim platformu BiP’in Keşfet bölümündeki küpe sorgulama servisi sayesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimlik bilgilerine cepten anında ulaşılabilecek. Satışa sunulan kurbanlıkların kulaklarındaki küpe numaralarını BiP’te açılan yeni kanal üzerinden sorgulayanlar, o hayvanın cinsi, doğumu, nereli olduğu, hangi çiftlikte yetiştirildiği gibi bilgilere kolayca erişebilecek. Aşı ve ilaçlama gibi bilgilerin de sorgulandığı bu kanal sayesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadığı da anlaşılabilecek.

BiP ile kurbanını gönül rahatlığıyla seç

Türkiye’de yasalar çerçevesinde, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpelenerek kayıt altına alınıyor. Küpeleme işlemi sayesinde, hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanabiliyor ve hastalık durumunda ise bunun yayılması için önlem alınabiliyor. Hayvan satışlarının en yüksek olduğu Kurban Bayramı döneminde de hem tüketici sağlığı hem de hastalıklı hayvanların piyasaya sunulmasının engellenmesi amaçlanıyor.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen servise artık BiP üzerinden ulaşılarak, tüketiciler, kurbanlıkları gönül rahatlığıyla satın alabiliyor. Söz konusu servise aynı zamanda http://hayvansorgula.tarbil.gov.tr/ ve e-devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.