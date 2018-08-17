Yaklaşan kurban bayramı ile kesilen kurbanların doğru tüketilmesi de gündeme geliyor.

Etin doğru şekilde ve doğru zamanda tüketilmesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması ya da buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Ayrıca dışarıda et çok kısa süre kalmalı ve derhal dağıtacak yerlere ulaştırılmalıdır” dedi.

“ETİ ÇOK PARÇALAYARAK YEMEK BAKTERİ ÜRETİR”

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Eti ne kadar çok parçaya bölersek o kadar çok yüzeysel kirlenmeye neden oluruz ve bakteri kirliliğini artırır. Kesimle birlikte etin kanının çıkması için buzlu suya koyabiliriz. Etin kesimi ve parçalanmasında temiz kaplara almak çok önem arz eder. Gıda elleyicisi olarak tanımladığımız kesimi yapan kasap dahil eti tutan, kaplara alan, parçalayan ve pişiren herkes bu kategoridedir” şeklinde konuştu.

Ayrıca ete dokunmanın ve etle temas etmenin de bakteri üremesine sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özyaral, “Dolayısıyla etin her parçalanışı yani küçülmesiyle üzerine bulaşan kirlilik artar. Dışarıda et çok kısa süre kalmalı ve derhal dağıtacak yerlere ulaştırılmalıdır” dedi.

“KURBAN ETİNİ DİNLENDİRMEDEN YEMEYİN”

Kurban etinin kesilir kesilmez tüketilmemesi için uyarıda bulunan Prof. Dr. Özyaral, “Alışkanlık olduğu üzere kurban kesilir kesilmez o günkü yemeğe yetiştirilmeye çalışılır. Ancak kesim sonrası kurbanın kanının akması için serin bir yerde en az bir saat kadar asılı tutulması ya da buz dolu bir kap ya da poşette 15-20 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Böylece hem et dinlenir, damarlardaki pıhtı birikimine neden olacak kan dışarı atılmış olur hem de kasılan et gevşer, kendini salar ve sertliği gider” dedi.

Etin saklanması konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Özyaral, “Eğer etinizi buzdolabınıza kaldıracaksanız o zaman tek kullanımlık porsiyonlar halinde poşetlemelisiniz. Uzun süreli derin dondurucuya konulacak parçalar tek kullanımlık büyüklükte parçalar halinde olmak zorundadır. Çözünen et asla ikinciye dondurulmaz. Havanın sıcak olduğunu unutmayın. Poşet içinde hava almadan birkaç saat bekleyen et bile bozulabilir” diye konuştu.

“KURBAN ETİ KAVURMA ŞEKLİNDE YENMELİ”

Kurban etinin mümkün olduğunca kavurma şeklinde tüketilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Özyaral, “En doğru pişirme etin kendi yağıyla kavrulmasıdır. İsteğe bağlı olarak soğan, biber, domates gibi sebzeler eklenerek sotelenebilir. Etin yanında bulgur, ayran, şalgam ya da salata ile servis edilmesi hazmı kolaylaştırır, sağlık açısından daha doğru bir tercihtir. Dinlendirilmeden ızgara şeklinde tüketilmesinin hele de az pişmiş olarak yenmesinin çok doğru olmadığını belirtmek isterim” dedi.