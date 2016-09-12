Kurban Bayramınız Mübarek olsun

Sonsöz ailesi olarak okuyucularımızın ve halkımızın mübarek Kurban Bayramını canı gönülden kutlarız.

Bayramların barış ve huzur getirmesi gerekir.

Ancak günümüzde kahpe, kalleş terör örgütleri ülkemizde huzurun gelmesine olanak sağlamıyorlar.

Kahraman asker ve polisimiz bu terör örgütleri ile canları pahasına yani şehit ve gazi olma pahasına vatan sevgisi ile mücadele ediyorlar.

Onlara ve ailelerine şükran borçluyuz.

Kahraman asker ve polislerimiz ile ailelerinin mübarek kurban bayramlarını kalbi duygularımızla kutluyoruz.

Şehitlerimizin mekânları Cennet’tir, ruhları şad olsun. Gazilerimize ve ailelerine de şükranlarımızı sunuyoruz.

Kahpe terör örgütleri bilsinler ki Türk Milleti asla ve asla bölünmez.

Asla terörle mücadeleden vazgeçmez.

Ülkemizin bir milimetrekare toprağını canımız pahasına asla vermeyiz.

Bölünmeyiz, bölemezsiniz.

Ülkemizin huzura kavuşması, terör belalarının yok edilmesi için hükümete ve muhalefet partilerine bu bayram vesilesi ile çağrıda bulunuyoruz.

Bu terör belasına, ülkemizin düşmanı ülkelere karşı bir olun, birlik olun, tek yumruk olun.

Ancak bu şekilde çok daha kısa sürede ülkemiz huzura kavuşur.

Gönül isterdi ki bu güzel Bayram gününde bu terör belasından hiç söz etmeseydik.

Ancak Türkiye’nin gerçeğini de görmemezlikten gelemeyiz.

15 Temmuz göstermişti ki Türkiye başta darbe belası olmak üzere her türlü kötülüğe karşı tek yumruktur.

İşte bu tablonun devamı ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir.

Bu mübarek bayram gününüzü en derin duygularımızla kutlar, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam dileriz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...