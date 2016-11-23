GAZİANTEP’te, bu yıl yaşanan kuraklık, zeytin üretimini olumsuz etkiledi. Geçen yıllarda kilosu 4 liradan satışa sunulan zeytin, bu yıl rekolte az olduğu için 9 liraya kadar çıktı.

Gaziantep’te bu yıl yeterli yağış olmaması sebebiyle yaşanan kuraklık Gaziantepli zeytin üreticilerini zor durumda bıraktı. Gaziantep’te, zeytin satışı yapan esnaflardan Derviş Öğüt, kuraklığın kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi. Kent dışından getirilen zeytinin ise kuraklık nedeniyle kararıp, kurtlandığını ifade eden Öğüt, şunları söyledi:

“Zeytin satıcıları olarak bu yıl çok dertliyiz kuraklık zeytini vurdu, bu yıl Gaziantep’te zeytin yok. Türkiye genelinde ege bölgesinde zeytin var ama oradan getirdiğimiz zeytinler kuraklık nedeniyle kararıyor ve kurtlanıyor.

Özelikle zeytin fiyatlarında son günlerde büyük bir artış oldu, 4 liradan sattığımız zeytinler 9 liraya kadar çıktı. Gaziantep’e özel sadece bu topraklarda yetişen yağlı zeytin bu yıl çok az çıktı. 10 ton zeytin çıkan yerden bu yıl 100 kilo zeytin çıktı, ürün az olunca fiyatta artıyor, bu yüzden Gaziantep’ten çıkan buraya özel olan zeytinin kilosunu 17 liradan veriyoruz. Piyasada kuraklık nedeniyle kalitesiz, kurtlu zeytin çok fazla kaliteli zeytin Gaziantep’te yalnızca kale altında bulunur. Zeytini Gaziantep ile özdeşleştirmeliyiz, Gaziantep’e turist misafirler geliyor, gezerken zeytinleri görünce şaşırıyorlar ‘Gaziantep’te zeytin var mı’ diyorlar. Gaziantep’te zeytin dünyanın kurulduğu günden beri var, yapılan kazılarda hala zeytin çekirdekleri bulunuyor. Zeytin Gaziantep’in bir parçasıdır.”

30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Özoğuz ise Gaziantep’te zeytinin ağırlıklı olarak Nizip bölgesinden çıktığını ve kuraklık nedeniyle bu yıl üretimin az olduğunu belirterek, “Gaziantep’e zeytin Nizip ilçemizden gelir bizde kale altında satışa sunarız. Bu yıl kuraklık olduğu için fiyatlarda artış var, fiyatlar 7 ile 10 lirası değişiyor. İnsanlar artık çekirdeği çıkartılmış zeytin alıyor, evde uğraşmıyorlar. Bizde satışlarımızı arttırmak için zeytinleri kırıp sofrada yemelik hale getirerek satışa sunuyoruz” dedi.

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