Kuraklık, zeytin üreticisinin belini iyice büktü

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ile Ezine İlçesi’nde son 4 yılda verim kaybı yaşayan zeytin üreticisi, şimdi de kuraklık nedeniyle sıkıntılı. Beklenen yağmurların gelmemesi halinde ağaçlarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten üreticiler, rekoltedeki düşüşler nedeniyle bir çok zeytinyağı tesisin kapandığını, pek çoğunun da sezonu açmadığını söyledi.

Çanakkale’nin 350 bin zeytin ağacı bulunan ilçesi Bayramiç ile 1 milyon 300 bin zeytin ağacı bulunan Ezine İlçesi’nde üreticinin yüzü bir türlü gülmedi.

Son 4 yılda rekolte düşüklüğü görülen üretici, bu kez de beklenen yağmurların gelmemesi nedeniyle kuraklıktan dertli. Üretici, yağmur yağmaması halinde ağaçlarının kurumasından endişeli. Bayramiç’in Kutluoba, Ahmetçeli, Pıtıreli Zeytinli, Zerdalilik, Doğancıköy ve Saçaklı köyleri ile Ezine’nin Geyikli Beldesi’ndeki zeytin üreticileri sıkıntılı. Bayramiç’in nüfusunun tamamı zeytincilikle geçinen Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 38 yaşındaki Tuncay Güngör, zeytinyağı tesisine gelen ürünlerin pek çoğu kurumaya yüz tutmuş durumda kimi zeytinlerde de kurtlanmalar başladığını gördüklerini söyledi. Güngör, 4 senedir verimin düşük olduğunu bu sene kuraklıkla birlikte zeytin üreticisinin zor günler geçirdiğine dikkati çekerek şöyle dedi:

“Bugüne kadar ki verim düşüklüğü yüzde 70 civarındaydı. Bu sene kuraklıkla birlikte zeytin üretiminde ‘adeta yok yılı’ diyebiliriz. Yöredeki bir çok zeytinyağı tesisi zeytin üretimi düşmesi nedeniyle bir bir kapandı. Bildiğimiz üç büyük zeytinyağı fabrikası bu sezon kapılarını açmadı.”

“YETKİLİLER VERİM DÜŞÜKLÜĞÜNÜ ARAŞTIRMALI”

Pıtıreli Köyü’nden zeytin üreticisi, 37 yaşındaki Mehmet Uysal, zeytindeki verim düşüklüğünün nedenini bir türlü bulamadıklarını belirtirken, “Arazimdeki aki zeytin ağaçlarımda tetkik ve inceleme yaptırdım fakat bir sonuca ulaşamadım. Kimi köylüler ürün düşüklüğünü mevsimsel değişikliklerden kaynaklandığını kimi de Çan ilçesindeki termik santralinin olumsuz etkilerine bağlıyor. Yetkili makamların bu konuda inceleme ve araştırma yapması gerekiyor” dedi.

Bayramiç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Uydaş ise zeytinlerdeki verim düşüklüğünün iklimsel ve kuraklıktan kaynaklandığını söyledi.

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