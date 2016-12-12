Kupa maçının gelirini şehit ailelerine vereceğiz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Çarşamba günü oynayacağımız maçta kombineleri kaldırıyoruz. Elde edilecek geliri şehit ailelerine vereceğiz” dedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cumartesi akşamı gerçekleştirilen hain terör saldırısının yapıldığı nokta olan Vodafone Arena’nın yakınındaki yeri ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu.

Patlama noktasına çelenk de bırakan Başkan Fikret Orman’ın açıklamaları şu şekilde oldu: “Bursaspor maçının hemen akabinde fedekar polisimize karşı yapılan bombalı saldırıyı camiam adına lanetliyorum. Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu kardeşlerimizi kaybetmiş olmaktan derin üzüntü içerisindeyiz. Acımız henüz çok taze ancak bu ülke için birçok sporcusunu şehit vermiş bu camia ite köpeğe prim vermeyecektir. Maçlarımızı stadımızda oynacağız. Bizler tüm yöneticiler, ailelerimiz ile maça geleceğiz. Renk ayrımı yapmadan tüm sporseverleri de Vodafone Arena’ya bekliyoruz. Bugün itibariyle kombineleri kaldırıyoruz. Çarşamba günü oynayacağımız maçta kombineleri kaldırıyoruz. Elde edilecek geliri şehit ailelerine vereceğiz. Herkes parasıyla gelecek ve bu parayla şehit ailelerine bağışlayacağız. Allah ölenlerin ailerine sabır versin. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Hİçbir şekilde taviz vermeyeceğiz bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”

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