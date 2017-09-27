Eskişehir’de düzenlenen operasyonda kumar oynayanların, kumarhaneden kaçmak için binanın duvarını delip özel olarak hazırlanan ve sokağa çıkan gizli bir geçit yaptıkları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak’ta faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 48 kişi ile 1 dernek yöneticisi gözaltına alındı. Tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına el konuldu. Binada inceleme yapan ekip, sokak başında bekleyen ve “erkete” diye tabir edilen telsizli gözcüler yardımıyla polis baskınını öğrenen şüphelilerin kumarhaneden kaçmak için, elbise askısının arkasındaki duvarı delip havalandırma boşluğuna oradan da sokağa çıkan gizli geçit yaptığını belirledi.

Kumar oynayan 48 kişi, 227’şer lira ceza verildikten sonra serbest bırakıldı. Dernek yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kalorifer peteğiyle gizlenmiş bir gizli geçidi de 21 Eylül’deki baskında ortaya çıkaran özel ekip, bir haftada kumar oynadıkları belirlenen 650 kişi ile 11 dernek yöneticisi hakkında işlem yaptı.