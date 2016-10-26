Kumarcılara 500 bin TL ceza

ADANA’da yasadışı kumar ve şans oyunlarına karşı savaş açan polis, 2 yılda 169 operasyonla bir rekora imza attı. Açtıkları 3 farklı addaki siyasi parti, 4 derneğin polis tarafından mühürlendiği, 1 de holding merkezinde kumar oynayan 2 bin 329 kişiye kabahatler kanunu uygulanırken, çekiliş yaptıran 394 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’nün 155 ihbar hattı ve adana01@egm.pol.tr mail adresine yapılan şikayetlerde, merkez Seyhan İlçesi’nin Kayalıbağ mahallesindeki Çakmak caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 3’üncü katında kumar oynatıldığı, bu yüzden de bir çok ailenin parçalandığı belirtildi. Gelen şikayetler üzerine kumara karşı mücadele başlatan Ahlak Bürosu ekipleri, seri operasyonlar düzenledi.

500 BİN LİRALIK CEZA

Polis zırhlı kapılardan geçilerek girilen kumar merkezine 96’sı 2015 yılında olmak üzere 2 yıl içerisinde toplam 169 kez baskın yaptı. Baskınlar karşısında ağır cezalar ödemek zorunda kalan tombalacılar, rahat hareket edebilmek amacıyla 2 farklı siyasi parti ile 3 dernek kurdu. Ekiplerin operasyonlarında kumar oynarken yakalanan toplam 2 bin 329 kişiye ise kabahatler kanunu uygulanarak yaklaşık 500 bin lira idari para cezası yazılırken, 394 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Siyasi Parti ve dernekler kanunundaki boşluklardan yararlanarak sürekli tabela değiştiren kumarcılar, Güven Parti, Milliyetçi İradeyi Yükselişi il ve ilçe başkanlıklarını kurup tombala çekilişi yapmayı sürdürdü. Ahlak Polisi’nden kurtulabilmek için ticari şirket görüntüsü veren tombalacılar, 2016 yılında merkezi Antalya’da bulunan Mert Holding’in şubesini açtı. Kumarla mücadele kararlı adımlar atan polis, şirket merkezinin 30’ar günlük parçalar halinde 3 kez mühürlenmesini sağladı.

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