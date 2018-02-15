Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü Kulübünün Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer yasağını borçlar nedeniyle kaldıramadıklarını belirterek, “Bütçemizi transfer yasağına harcamış olsak kulüpte kazan kaynamazdı. Bir sürü personellerimiz var. Oyuncuların primlerini ve peşinatlarını yatırdık.” dedi.

Mehmet Yiğiner, asırlık kulüp Ankaragücü’nü hak ettiği yere çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

“Baya bir yol aldık. En azından kötü gidişe dur dedik. Borçlarımızı ödüyoruz ve yükselişteyiz.” diyen Yiğiner, “Ekonomimiz düzeliyor, şehre bir sinerji getirdik.” ifadesini kullandı. Futbolun büyük bir sektör olduğuna vurgu yapan Yiğiner, “Biz de elimizden geldiği kadar hem Türk sporuna hem de Türk futboluna Ankaragücü olarak katkı sağlamak istiyoruz. Taraftarı olan büyük camialar Süper Lig’de temsil edilmesi gerekiyor. İnsanlar bunu istiyor. Ankaragücü’nün bunu hak ettiğini düşünüyorum. Taraftar ve halkımız bizim itici gücümüz. Böyle olunca başarı geliyor.” diye konuştu.

– “Bu sene de başaracağız”

Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli kulübün geçen seneki gibi bu sezon da zor şartlara rağmen şampiyon olacağına inandığını kaydetti.

Transfer yasağını borçlar nedeniyle kaldıramadıklarını hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti:

“Fazla bütçemiz yok. Belediyeler, küçük esnaf, yönetim ve taraftar katkısıyla bir bütçe oluşturabiliyoruz. Bütçemizi transfer yasağına harcamış olsak kulüpte kazan kaynamaz. Bir sürü personellerimiz var. Oyuncuların primlerini ve peşinatlarını yatırdık. Bir şekilde yürütüyoruz. Geçen sene başardıysak bu sene de başaracağız. Takım oyunu için mücadele vermemiz lazım. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde, taktik disiplinden kopmadan başarı gelir. Bu ortamı sağlamış durumdayız. Paralı kulüpler gibi Süper Lig’den ara transfer döneminde futbolcu alamasak da dahi bizim güçlü bir kadromuz var. Ankara şehri arkamızda.”

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına seçildiği ilk dönemde “Bu kulüp amatöre kadar düşer.” yorumlarının yapıldığına dikkati çeken Yiğiner, “Forma alacak imkan yoktu, suyu bile rakip takımdan alıyorduk. Kulüp binasında elektrik ve gaz yoktu. Taraftarlar evden yaprak sarması, menemen yapıp futbolcularla beraber yiyordu. Tesisleri, idari binaları elden geçirdik. Yeni bir yapılanmaya kalkıştık tesis anlamında. Ankara halkının da belli bir kesimi takımına sahip çıktı ve arkamızda durdu.

Biz bu sahiplenmeyle buraya kadar geldik.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “talimatıyla” destek aldıklarını ancak yeterli olmadığını dile getiren Mehmet Yiğiner, “Yeterli olsaydı transfer yasağını kaldırıp 4-5 takviye yapıp yolumuza devam ederdik.” yorumunu yaptı.

– “Futbol, başarı olmadığı zaman maalesef nankör bir branş”

Mehmet Yiğiner, Ankara’daki siyasetçilerin kendilerine destek vermesi gerektiğini ifade ederek, şu görüşleri paylaştı:

“Bu olursa biz de devam ederiz. Bu nasıl olur borçların temizlenmesiyle. Temizlenirse Ankara’da ticaret, esnaflık, siyaset yapan kişilerle bu işi yürütebileceğimizi düşünüyorum. Eryaman’a stat yapılıyor. 2-3 sene orada oynayacağız daha sonra 19 Mayıs Stadı yıkılıp yenisi yapılınca buraya geleceğiz. Güzel şeyler oluyor. Ama bu güzel gidişi şampiyonlukla taçlandırmamız gerekiyor. Futbol, başarı olmadığı zaman maalesef nankör bir branş. İlk hedefimiz şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak. Nasibimiz varsa olur. Şu anda bir problem yok. Ufak tefek sorunlar olacak. Üstesinden geliriz, bir şekilde lig sonuna kadar bu takımı götürürüz. Şampiyon olursak gelirlerimiz artacak. Süper Lig’de daha güçlü şekilde mücadele ederiz.”

– “Tek dezavantajımız kadro derinliğimizin olmaması”

Ligde oynayacakları Çaykur Rizespor maçının önemine değinen Ankaragücü Kulübünün başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sene çok iyi bir fırsat yakaladık. Ligin ilk devresinde başarılı sonuçlar aldık. İlk yarıyı lider bitirdik. İkinci yarıya iyi başlayamadık ama Balıkesirspor galibiyeti bizim için moral oldu. Yarın oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı bana göre işin en önemli kısmı. Teknik ekibimiz, futbolcularımız herkes bunun bilincinde. Buna göre hazırlanıyoruz tek dezavantajımız kadro derinliğimizin olmaması. Balıkesirspor maçında iki futbolcumuz sakatlandı. Kadrodaki alternatif futbolcu kardeşlerimiz de şu anda o mevkilerde oynayamıyor. Teknik Direktörümüz bir çaresine bakacaktır.”