Zengin içerikli kültür programlarıyla Mamaklıları birbirinden değerli isimlerle buluşturan Mamak Belediyesi, eğitim, kültür ve sanat programlarıyla ilçe sakinlerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.

Mamak Belediyesi’nin 2018 yılı Kültürel Etkinlikleri kapsamında ilki Ocak Ayı’nda gerçekleşen Kültür Sohbetleri’nin son konuğu, araştırmacı, şehir tarihçisi ve yazar Abdülkerim Erdoğan oldu. Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen söyleşide Erdoğan, tarih boyunca Ankara’nın ev sahipliği yaptığı medeniyetleri, Ankara kalesi ve çevresinin tarihini, Ankara kalesi civarında bulunan eşsiz medeniyet eserlerini ve gizli kalmış tarihi eserleri katılımcılarla paylaştı.

Ankara tarihi ve kültürü üzerine yayın faaliyetleri ve araştırmaları bulunan Erdoğan, Mamak Belediyesi’nin bu tür etkinliklerle Ankara’nın gerçekten tanınmasına vesile olduğu için teşekkür etti.

Şehirlerin ruhu kültürle canlanır

Mamak Belediyesi olarak kültürel faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamaklılara katkı sağlayacak etkinlikler ve organizasyonlara devam edeceklerini kaydederek, “Sadece binaları yükseltmekle şehir inşa edilmiş olmaz. Şehirlerin bir ruhu ve karakteri vardır. Kültür, sanat, eğitim faaliyetleri ile de o ruh ve karakteri canlandırırken, toplumu da geliştirmiş oluruz. Kültür Sohbetleri kapsamında her ay Mamak’a gelerek, bizleri kültür yolculuğuna çıkaran hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.